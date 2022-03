No mires arriba promete convertirse en película de culto en el área de posibles catástrofes en nuestra realidad. A simple vista es el panorama de lo que podría ocurrirnos en una situación similar, en un mundo medianamente dominado por la estupidez humana, pero ¿realmente era ese el mensaje que quería transmitir la película nominada en cuatro categorías al Óscar?

Y, claro, es una película que también tuvo su lado de haters, de plano no la aguantaron. ¿Por qué…? Quizá porque querían algo menos satírico o… no fue suficientemente satírica. También muchas personas no creen en las cintas que traen un casting tan impresionante como este: creen que será realmente mala.

¿Pocas nominaciones?

No mires arriba se lleva dos de las nominaciones principales con mejor película y mejor guión y es que, a pesar de encontrarse en un nicho conocido, su manera de abordar el tema es sin duda, novedoso. La infravaloración de la notica sobre el fin de la raza humana y el uso de los memes para satirizar una problemática seria es algo muy común en nuestros días.

Por otro lado, también se lleva otras dos nominaciones por mejor montaje y mejor música. No cabe duda que el montaje del cometa es espectacular, además del lejano, nuevo y hostil mundo. El mundo que parece un cruce entre el de Avatar y videojuegos sobre fantasía.

El mensaje de la película

El fin real de la película era concientizar sobre la problemática de los cambios climáticos, pero pocos llegaron a dicha conclusión, ya que se quedaron en el coraje. El tema fue abordado de manera muy ingeniosa, pero el sentido se pierde considerablemente.

A media película vemos cómo Ariana Grande realiza un concierto para unir a la comunidad creyente del cometa, lo que nos lleva a la segunda problemática: no se está haciendo nada de manera activa para solventar la crisis, tanto en la vida real como en el film. Nos deja el mensaje de que, de nada sirve volcar todo el internet, hablar sobre el tema, entender que sí, ES REAL, pero no crear una SOLUCIÓN REAL.

No mires arriba tiene sus partes buenas y malas. Esta peli nos deja el incomprendido mensaje de que, una parte de la humanidad se destruye a sí misma y la otra, no hace nada para frenarlo.