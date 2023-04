Las cataratas son un problema de salud mundial, no obstante, en México no existe mucha cultura de prevención o importancia en el tema de salud. He aquí lo que debes de saber acerca de esta afección.

¿Ataca solo a mayores?

Las cataratas pueden aparecer en personas mayores a los 65 años, debido a que somos más propensos a padecer diversos problemas de salud a medida que envejecemos. Sin embargo podemos ver este problema en otros rangos de edad debido a diversos factores como la hipertensión, diabetes o tabaquismo.

¿Es irreversible?

De momento no existen medicamentos ni gotas para los ojos que la mejoren, pero esto no significa que no exista cura. De hecho la cirugía ha mostrado ser muy efectiva en esta situación y tan sólo se trata de romper y extraer el disco blanco que se forma en el cristalino.

¿Cómo podemos minimizar el impacto de las cataratas?

Ya sea minimizar o prevenir, la manera más sencilla es cuidarse y puedes hacerlo con los siguientes consejos.

Realizar mínimo una visita al año con el médico oftalmólogo para una revisión general.

Llevar un control sobre otros problemas de salud que puedan aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad.

Reducir el consumo del alcohol y evitar el tabaco.

Utilizar lentes de sol para bloquear los rayos UV.

¿Qué otras maneras de evitar y prevenir las cataratas oculares conoces? ¡Comparte esta info!

Fuente: Laboratorios Grin