Hace poco platicaba con mi estilista un punto que me llama la atención: que la gente no se atiende las cejas. Me sorprendió pues es una categoría que ha crecido muchísimo en productos de todas las marcas que conozco.

Hay una infinidad de productos y técnicas que me harían pensar que ahora TOOOODAS las mujeres le ponen atención a esta parte fundamental de nuestro rostro. Pero no, en la vida cotidiana de muchas habitantes de, al menos, la Ciudad de México, las cejas no son una preocupación para hacerse gran cosa. La cosa es que sí: son punto focal y hay que promover su cuidado.

Evolución del cuidado de las cejas

Recuerdo que hace ya un par de décadas salieron unas plantillas que venían con sombra, para pintárselas.

Eran mucho menos sofisticadas que estas de la imagen, pero seguramente las recuerdan:

También llegaron los tatuajes de cejas, que muchas veces terminaban siendo desastre en color… ¿morado? Además, era poco natural. Claro, seguramente para muchas personas era mejor eso que no tener cejas. Lo cual, puedo entender.

¿Qué hacer cuando sí tienes cejas?

Pero yo no he sufrido por no tener cejas, no. Mi caso es que tengo muchas cejas pero se portan medio mal. Por eso, no he probado ninguna de las técnicas modernas ni soy usuaria de tantos productos, ese no es mi problema. Para mí, lo que me ocupa es que crecen -después de que me las cortaron mucho para «darles forma»- y se rizan. Hagan de cuenta que puedo ser una versión bastante controlada de El Loco Valdez, lo cual no me hace feliz.

Por eso cuando descubrí el planchado de ceja, fue felicidad pura. Para mí, es una gran manera de mantenerlas en orden y en su lugar.

Pero ¿qué pasa si sí tienes cejas pero no suficientes? Bueno, acabo de descubrir una técnica que es para ti: las cejas HD.

Cuidado total

«Las cejas HD llevan varios pasos, y vamos a empezar hablando de el laminado de cejas es un tratamiento semipermanente que busca redirigir el vello para dar a las cejas dirección y definición. Dado que los vellos generalmente crecen en direcciones irregulares o tenemos algunas zonas o espacios sin vello, el laminado da la apariencia de unas cejas más gruesas, voluminosas y arregladas,» me comentan las expertas de Beauty Power Studio.

«El proceso de Cejas HD busca crear cejas perfectas en 4 pasos: