Y cuando digo celebs y series que nos urge su siguiente temporada… quizá me refiero a mis urgencias… o ¿hablo también por ustedes? Aunque esta vez no realicé una encuesta formal ni silvestre, estoy segura que tendremos más de una coincidencia.

Advertimos: Spoiler alert!* si no vas a la par con las temporadas.

Luis Miguel T2

18 de abril en Netflix… ¡este domingo!, justo un día antes del cumpleaños de nuestro Aries consentido. Creo que es de las secuelas más esperadas por nuestro país y más allá. Queremos saber qué más con la investigación de la mamá y con su época de Romances, su dueto con Frank Sinatra, el Mariachi y un Luis Miguel más adulto con colapsos de salud y burnouts laborales… de sus amores ¡wow! siempre queremos saberlo todo y por su puesto de los primeros encuentros con su hija Michelle.

Si eres ultra fan, no te pierdas la Premiere Virtual (viernes 16) por las redes oficiales de Facebook, TikTok y YouTube





Younger T7 (final)

También ya muy próxima: «Los primeros cuatro episodios de esta temporada de Younger debutarán en la plataforma de Paramount el 15 de abril, y los capítulos restantes se lanzarán semanalmente los jueves. este mes de abril en la segunda mitad«. (spoilertime.com)

De Younger queremos saber qué pasa en el triángulo amoroso de Liza, Charles que recién le propuso matrimonio y… ¡oh my Josh! ¿Qué reflexiones finales nos dejarán los 40 hechos pasar por veintitantos? Y en cuanto a Kelsey, Darren Star confirmó que se está desarrollando un spin-off centrado en el personaje de Hilary Duff. Échale un ojito al trailer de la siguiente temporada (y última).

Lucifer T6 (666)… pero antes la 5B

Y esta siguiente temporada se debe, literalmente porque el público se hizo escuchar en redes sociales ya que el acuerdo era cerrar con la 5T. Después de que la actriz que hace de Chloe (Lauren German) pidiera a los fans que se hicieran escuchar; la presión a Netflix logró la sexta y última entrega. Sin embargo, recuerden que nos falta la parte B de la 5T, ésta viene el 28 de mayo de 2021. Queremos saber cómo va todo con la versión más carismática, sexy, irónica y «bondadosa» del rey de las tinieblas. ¿Se va quedar con Chloe? Y todos los ángeles, arcángeles, demonios, humanos y seres del más allá, ¿en qué van a parar?

Elite T4

18 de junio. Regresamos a la escuela más elitista (y matona) de España, pero con solo una fracción de su elenco original. Confieso que al saber que personajes que me cautivaron como la Marquesita (de Ester Expósito) o Valerio (Jorge López) abandonaban la serie, me cuestioné si valdría la pena seguirla viendo. Además confieso que el hecho de permanecer en Los Encinos porque reprobaron, me dejó así de… ¡mmm! Pero bueno, confío en sus buenos guionistas, en la sangre fresca de personajes nuevos y en una producción que nos ha quedado bien para seguirle dando oportunidad.

Emily in Paris T2

Es un hecho confirmado a fines del año pasado, pero seguimos esperando la fecha. Te compartimos un teaser sobre la confirmación de su entrega número ¡DEUX! Nada se ha revelado sobre su trama, pero sabemos qué queremos saber: Emily, Gabriel y Camille, ¿de qué se enteró su amiga?, qué más con su trabajo, la agencia, su jefa Sylvie… Paríiiiiis y todo lo que nos dejó picados en la exitosa, corta y cautivadora primera entrega. Además, como buena serie de Darren Star, queremos seguir viendo esos outfits inspiradores entre paisajes de ciudades espectaculares.

Siguientes temporadas que juegan con nuestros corazones

El reboot de Gossip Girl

Por más presión y súplicas (me incluyo) de los fans de todo el mundo para contar con el cast original en nuevas etapas de sus vidas, la decisión final fue renovar totalmente al elenco con sangre fresca representando más étnias y mayor diversidad relacional. Comenzó a rodar en Nueva York en octubre 2019 y luego se paró por la Pandemia, luego retomó. Eso sí, Kristen Bell seguirá siendo la voz en off cantante. Fecha estimada: primavera 2021 (o sea ya, ¿pero cuándo?) típico: «xoxo ese es un secreto que jamás revelaré«

La imagen más popular de la web sobre este reboot

Sex on the city (¿reboot o T7?)

Con la tristérrima decepción del no regreso de Samantha Jones comenzaron los primeros rumores de la siguiente temporada en las redes de Sarah Jessica. Carrie, Charlotte y Miranda contarán sus aventuras a los 50, ¡eso sí nos entusiasma!, hay pocas series hablando de los 50 and fabulous de las mujeres y nadie como ellas cuando lo lograron hacerlo a sus 30 y en las pelis, en sus 40. Otra fecha de estreno que debemos esperar confirmen oficialmente, por lo pronto nos aseguraron 10 capítulos y el inicio de grabaciones esta primavera.

Pero, esperaremos con ansia… And Just Like That!

Consulta aquí más fechas de series y pelis prontas a estrenarse… incluyendo el Trailer de la T2 de LuisMi.

Cuéntanos: ¿qué otras celebs, películas o series te urge ver en su siguiente temporada o entrega?