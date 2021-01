La nueva «normalidad» en pandemia ha cambiado un montón de cosas en nuestra rutina y quehaceres. Estudiar desde casa, se ha convertido un deporte extremo; si tienes hijos y estás en este punto, sabes a lo que me refiero. Hoy te dejamos unos consejitos útiles… ¡Checa esto!

Estudiar desde casa ha sido un éxito para muchos, pero para otros, no tanto. Como todo en la vida, este proceso de adaptación también varia para cada niño (y adulto también).

Para nuestros niños puede resultar un poco frustrante por el simple hecho de no tener al lado a su compañerito de clases o por no poderle hacer una pregunta al profe personalmente. Pero para los padres, este proceso cambia la vida entera; adaptar el horario de «clase y trabajo»; estar pendiente de la conexión desde casa y saber cómo hacer para no dejar al niño solo en classroom, es definitivamente, esclavizante.

Por todo esto, te daremos unos tips bien interesantes para que tu hijo pueda tomar su clase desde casa, sin mayores inconvenientes.

Tips: clases en casa

#1

Un lugar para estudiar

Es necesario que le acondiciones a tu hijo un lugar en la casa para que tome sus apuntes con mucha comodidad y concentración.

Un espacio tranquilo, cómodo, sin mucha distracción y con todos sus elementos educativos a la mano. Una computadora solo para él con conexión a internet, una lámpara, sus cuadernos en el escritorio organizados, lápices, colores, reglas y todo lo que el niño necesite (algo así como su primera oficinita).

#2

Haz un plan de estudio diario

Crea horarios respetables para la revisión y corrección de todo lo que se ha hecho en el día.

Revisa los temas que se trataron en el día y pregúntale de qué habló el maestro en esta clase.

Revisa las tareas pendientes y crea horarios para hacer los trabajos juntos.

#3

No todo es estudiar

Crea espacios para el descanso y la diversión, así tu hijo estará animado, descansado. Notarás como mejorará el rendimiento académico desde casa.

#4

◊ Un día libre a la semana ◊

Después de clase, no se estudia. Esto motivará al niño y evitarás un colapso mental. Recuerda que es un proceso de adaptación que lleva tiempo. ¡Hay que hacerlo lo mejor posible!

#5

Alimentación balanceada siempre

No puede faltar sus comidas y snacks diarios. ¡Ni por error los dejen pasar! Por esto, hay que respetar las horas de comida. ¡Como en tu trabajo!

#6

¿Para qué forzarlo?

Si notas que tu hijo está cansado y desmotivado, ¿para qué forzarlo? regálale unos minutos de descanso y hablen; haz que te cuente qué siente, así no se sentirá explotado y obligado.

Estas son algunas de las recomendaciones que te dejamos a la mano. Es necesario que nosotras como madres, nos adaptemos también al cambio y pensemos en nuestros pequeños.