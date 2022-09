En tercer lugar, tenemos el verde lima, una tonalidad parecida al amarillo, de aspecto suave y determinante.

No nos olvidemos de las tonalidades clásicas del otoño

A pesar de que hay colores trendy para esta temporada, no podemos olvidar que hay dos tonos que son clásicos irremplazables para estos días. El marrón y el gris son dos imperdibles para tu outfit.

Cuando imaginamos looks de otoño, pensamos en algunos look con estas dos tonalidades, ¿y cómo no, si son dos colores que están casados con los días fríos del año?