La ansiedad no es sólo un estado de ánimo, es una enfermedad que perjudica increíblemente la vida de quienes lo padecen. Los amigos, familiares y seres queridos también llevan un poco de esa carga, ya que ¿quién desea ver así a una persona que estima tanto? Es doloroso y a veces no sabemos cómo ayudarles a lidiar con sus emociones, entonces ¿cómo ayudar a un ser querido con ansiedad?

Aunque difícilmente podrás resolver sus problemas internos, si puedes hacer pequeñas acciones que le ayudarán a sentirse mucho mejor.

Escúchalos, realmente

No todos están puestos para dar consejos ni entender por lo que tu compañero pasa, pero lo menos que puedes hacer es escucharlos. Siempre es bueno desahogarse y por sobretodo no juzgar. Nunca subestimes sus problemas y evita frases como “te estresas por nada” o “tus problemas son pequeños”, porque en vez de ayudar, estarás empeorando la situación.

Hazle saber que no está solo

Una de las peores cosas en la vida es sentirse solo. Ofrécele tu ayuda, así no puedas hacer mucho, sabrá que hay alguien ahí. La compañía siempre es buena así que ve a verle, pasa tiempo con él o ella y hazlo sentir querido.

Comprende sus cambios de humor

Puede que un día le veas de las mil maravillas pero al siguiente o al poco tiempo sea todo lo contrario. No te irrites ni pienses que se sumerge a sí misme en las cosas negativas porque no lo es. La ansiedad es un sube y baja de emociones y no porque hoy esté bien significa que mañana también.

Anímale a buscar ayuda

Finalmente, puede que todo sea mucho más grande que él o ella y no vea la manera de salir de allí. Invítalo a ir con un profesional e incluso ayúdale a informarse sobre el mejor lugar o el mejor especialista que pueda conseguir. La ansiedad puede hacer muchísimo daño y provocar hábitos autodestructivos que fácilmente se podría minimizar o evitar con métodos más profesionales.

¿Qué haces para ayudar a un ser querido con ansiedad?