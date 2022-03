Conviértete en esa mujer que deseas ser. La mujer que no necesita a nadie para sentirse plena. La mujer que no es perfecta ni desea serlo. Esa mujer que sabe lo que tiene que hacer, que no le teme ni siquiera a los trámites de la vida adulta. La mujer que no teme a compartir su vida con alguien, sólo si ese alguien vale la pena. ¿Cómo puedes llegar a ser ésa mujer?

Aprende el proceso

No pienses que sólo debes crear una “lista mágica” de lo que quieres ser, olvidada en un rincón y esperar que todo esto se cumpla. Una lista ayuda, sí, pero no son reglas a las que aferrarte, ya que esto es algo que va a cambiar conforme pasa el tiempo y cambian tus prioridades.

Para llega a ser Esa Mujer que deseas ser, aprende del proceso, de TU propio proceso y no de “rutinas” o intentos de vidas perfectas que día a día abundan en las redes. Eso puede llegar a servir, pero sólo si sientes afinidad por dicha idea, de lo contrario tu “vida That Girl” desaparecerá cuando la tendencia lo haga.

Olvídate de las redes

Olvida todo lo “hermoso, ordenado y pulcro” que ves por internet. Concéntrate en crear tu propio camino, en hacer las cosas como quieres. Esta nueva tendencia nos ha encapsulado en un solo tipo de éxito cuando el éxito es taaan relativo y taaan abstracto que no hay uno solo que sea exactamente igual a los demás.

Define qué es el éxito para ti

El éxito se mide en pequeñas acciones y el éxito al que estamos acostumbrados es el conjunto de todas estas acciones que forma una más grande. Piensa en ese inmenso logro de tu vida y ve hacia atrás para ver cada uno de los pasos, todo lo que pasaste antes de llegar hasta ahí, ¿lo notas?

No sólo es despertar a las 5 de la mañana y enfocarte en ti –aunque sí, ayuda y se siente bien- el éxito puede medirse en leer un libro por la tarde, reunirse con amigos, ver un atardecer y cualquier cosa que te haga sentir bien, plena y feliz. Todas esas cosas y sobre todo la manera de ver la vida te convierten en Ésa Mujer. Ver todo, no como grandes obstáculos de años sino pequeñas victorias diarias que te acercará a tu meta.

Disfruta el proceso y no te apresures a tener “la vida que deseas” porque, quizá ya estés en ella y no te has dado cuenta.