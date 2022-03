Todas queremos lograr llegar a esa cumbre de la felicidad plena y para lograrlo, toma nota de estos 5 pasos que te harán encontrar la máxima felicidad de adentro hacia afuera. ¡Empieza por ti!

Cuando decidimos cambiar nuestras rutinas y nuestra forma de pensar, sin darnos cuenta, hacemos un giro importantísimo en nuestra vida. Empezamos a consentirnos, querernos y descubrirnos, iniciando así, el proceso más importante de nuestras vidas «sentirnos verdaderamente libres y felices».

Se feliz en 5 pasos

Tranquilidad por las mañanas

Es necesario que tus primeros 5 minutos al despertar sean de relajación total, incluso si haces una breve meditación y repites frases de agradecimiento, tu día empezará con el pie derecho.

Toma un desayuno ligero, el que más te guste y agradece. De esta manera mantienes un equilibrio positivo en tu cuerpo y en tu mente.

Ejercicios

Tomar una pequeña rutina de ejercicio siempre será recomendación universal. Pero hay muchas personas que asocian el ejercicio físico a un gimnasio y ya les da pereza.

Si eres una de ellas, no necesariamente tienes que asistir a un gym, hay muchas otras formas de darle movimiento a tu cuerpo sin necesidad de pagar una mensualidad o moverte de casa.

Sube y baja las escaleras de tu urbanización, trota o camina en la plaza mas cercana, limpia con música y al terminar baila tus 5 canciones favoritas o, si eres adicta al tiktok, empieza hacer las coreografías en tendencia y quema calorías.

¡Bebida para la vida!

Como sabemos, beber agua es importantísimo para tu organismo y por esta razón, tener a diario tu cooler contigo es necesario.

Sin embargo, hay momentos donde sientes fatiga extrema, cansancio o sencillamente ganas de sentir un saborcito distinto en el paladar. Podrías consentirte y tomar un jugo natural con poca azúcar (o sin ella) para recargar energías y seguir con tus actividades del día.

Descansa lo necesario

Las horas del sueño son sagradas. Si no dormimos de 7 a 8 horas diarias, nuestro cuerpo y mente se sentirán cansados y se sentirán cansados y agobiados.

Cuando este sucede, sentimos que no rendimos y no podemos hacer nuestros oficios al 100%. Para que esto no pase, termina tus quehaceres del hogar a una hora determinada (no tan tarde) y enfócate en el descanso.

Si puedes realiza una meditación de 5 minutos para lograr dormir feliz como una bebé.