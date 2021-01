Llega el día más triste del año, el famoso Blue Monday.

De acuerdo con el psicólogo Cliff Arnall, el día más triste del año es el tercer lunes del año, «cuando ya se nos pasa la euforia de las fiestas y llegan los compromisos laborales y financieros.»

Y hay formas de hacerle frente… ¡y más en este año que, de por sí, estamos blue o tristones!

La tecnología es tu aliada

Huawei, líder en dispositivos electrónicos, nos deja varios consejos para sacudirnos la tristeza, utilizando la tecnología:

Baila: pon tu música favorita y baila, ¡aunque sea tú sola! ¡Organiza una ciber reunión con esa gente con la que puedes reír hasta que te duela la panza! Medita con música relajante. «Esta práctica ha ido tomando fuerza con el paso del tiempo, ya que ayuda a conseguir una relajación óptima. De hecho, expertos de la Universidad de Carolina del Norte señalan que, al hacerlo, se incrementan los deseos positivos y la forma en que la gente se relaciona con otras personas. Otros investigadores también dicen que ayuda a controlar la ansiedad y el estrés en el sistema nervioso.»

Todo está en ti

Gympass nos da un consejo ante esto:

«Cuida la calidad de tus pensamientos: Tal vez no es el comienzo que esperabas y puedes estar triste, estresado o molesto. Es importante reconocer nuestras emociones, así como agradecer las experiencias y situaciones que hemos vivido. La gratitud nos permite tener una mayor perspectiva y valorar todo aquello que nos rodea. Además, si enero no ha sido el mes que esperabas, hay 11 meses más para llevar -poco a poco- nuestras actividades y cumplir nuestros propósitos.»

¡Pelis GRATIS para aliviar la tristeza!

Desconéctate por unas horas con películas que te harán olvidar tus preocupaciones y anímate con sus buenas vibras.

1.– Mañana no te olvides. Un hombre que acaba de perder a su esposa creará un vínculo único con uno de sus nietos. Para encontrar la felicidad y la paz interior, ambos se embarcarán en un viaje que les dejará valiosos aprendizajes personales. Una historia conmovedora sobre el valor de perdonarse a uno mismo.

2.- Raúl. El protagonista se da cuenta de que lleva 30 años contando las mismas anécdotas a sus clientes. En un intento de dar un giro a su vida rutinaria, buscará un nuevo significado a su existencia. Durante ese período, conocerá a una mujer extraña que le hará ver las cosas de manera diferente. ¿Está la felicidad más cerca de lo que crees?

3.- El peluquero romántico. Víctor es un fanático de los boleros, las películas en blanco y negro, y de pasar el tiempo en su negocio de peluquería. Después de la muerte de su madre, tendrá que salir de su burbuja emocional y atravesar una catarsis interior en la que se dará cuenta de lo que hace que la vida sea tan única.

4.- Una noche de locuras. Los amigos son la familia que puedes elegir. Cuatro mujeres se dieron cuenta de esto y, en una noche de fiesta, descubrieron que tienen más en común de lo que parece y que nada es una coincidencia. Al final del día, todo lo que queda son buenas amistades.

5.- El mejor padre del mundo . A cierta edad, nos damos cuenta de que no somos lo que queríamos ser. Lance no tiene la mejor relación con su único hijo y no es el gran escritor que le gustaría ser. Una tragedia lo hará famoso de la noche a la mañana, pero la fama no lo es todo y, en el proceso, él entenderá lo que realmente importa en la vida.

En estas historias, los personajes aprenden de sus debilidades. ¿Por qué no intentamos hacerlo como ellos? Aprendamos de nosotras mismas y decidamos empezar el año con la motivación personal hasta el tope.

Fuente: Tubi, Huawei y Gympass