Romantizar tu vida lleva al enamoramiento de cada pequeña acción que realizas. Suena divertido pero no todas logran hacerlo. En vez de esperar hasta tener todo perfecto para amar tu vida, ámala tal y como es, sin filtros.

De eso se trata, no de seguir un trend sino de amar cada cosa que haces, hacerlas con amor y dejar que todo fluya. Te prometo que al hacerlo verás cada aspecto de tu vida como salido de Pinterest. El cambio comienza desde la forma que tienes de ver y hacer las cosas.

Por ello veamos estos tips para romantizar tu vida desde las acciones diarias y cotidianas.

Tómalo con calma

La vida no es una carrera, no necesitas omitir partes de ella para saltar a tus “verdaderas ambiciones”. Recuerda que la vida es una y cada segundo cuenta. En vez de disociar o intentar escapar de situaciones rutinarias y aburridas, frénate un poco y aprende a amarlas. Aprende a estar presente en cada aspecto de tu vida así no sea lo más aesthetic del mundo.

Come bien

Y no solo de comer balanceado y saludable sino del momento de la comida. Puede que hayas tardado muchísimo en cocinar y todo lo que deseas es comer lo más rápido que puedas para seguir con tus actividades. Tómate el tiempo para poner la mesa o reproducir un cap de tu serie favorita. Mantente presente a la hora de la comida y disfruta lentamente todos los alimentos.

Organiza tu espacio

No necesitas adornos o muebles costosos para decorar tu oficina o habitación. Tómate una tarde para hacer pequeñas manualidades con lo que tienes a mano y romantizar un poco tu espacio de manera simple y económica. Puedes decorar una pared con hojas de libros, hacer guirnaldas de papel y colocar en tu mesita alguna vela con un diseño curioso.

Lee

Lee mucho, lee poco pero lee. Poco a poco le agarrarás el gusto a la lectura y esto te ayudarla a ver el mundo con otros ojos. Tu vida será moldeada por las letras de escritores y las aventuras de sus personajes. Podrás conocer muchísimas cosas de manera divertida y entretenida.

Sal a caminar, tú sola

Tener citas a solas es un tabú aún en nuestros días, pero también es necesario. Ve a una cafetería, pasea por un parque, ten un día de shopping. Cada tanto realiza salidas a solas sin importar el qué dirán.

¿Qué te parecen estas ideas para romantizar tu vida? No necesitas ropa bonita ni una vida perfecta para seguirlas.