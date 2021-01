La lectura es una actividad que nos llena totalmente. Nos enriquece, nos hace evolucionar, nos sana y sobre todo nos transforma.

Nunca dejes de tener un libro preferido y léelo, interprétalo y disfrútalo… ¡Es maravilloso!

“Cuando aprendemos inglés, nuestra principal preocupación es hablar, sin embargo, para considerar que tenemos un buen manejo de un idioma, es importante tomar en cuenta las habilidades de la lectura y la escritura, las cuales se puede desarrollar sí leemos libros en inglés, ellas nos abren la puerta a un mundo lleno de imaginación” explica Rosalía Valero, directora de desarrollo estratégico de América de Cambridge Assessment English.

“El panorama actual nos brinda la oportunidad de convivir en casa por mayor tiempo y aprender nuevas cosas, por lo que leer es una excelente actividad para hacer en familia y divertirse juntos.” Añadió la especialista.

Pero según Cambridge Assessmente English, la lectura es esencial para hablar inglés, por lo que es importante aprovechar todas las oportunidades para aprender mejor y de una forma divertida; es un ejercicio muy enriquecedor, que favorece la compresión lectora, ampliar el vocabulario y mejorar la estructura gramatical, todo en una misma experiencia.

Toma unos minutos de tu tiempo, despeja tu mente de la rutina, elige un lugar cómodo y empieza a navegar en el mundo de la lectura… Cambridge Assesment English tiene algunas recomendaciones para hacer de la lectura una experiencia divertida.

Chicas ¡a leer!

Elige un libro de tu tema favorito, existen varias opciones según el nivel, ponemos a tu consideración algunos:

A1-A2

Gulliver´s travels

Little Women

The Double Bass Mystery

B1-B2

The Great Gatsby

The Hunger Games

The Catcher in the Rye

C1-C2

Nelson´s Dream

Anne Frank Diary

The Little Prince.

Destina un momento en el día en que puedas dedicar tiempo suficiente a la lectura, ya sea personal o en familia, si es en grupo incluso pueden compartir opiniones.

Ponte pequeñas metas, un número de páginas mayor cada vez e incluso un libro con una temática más difícil.

Al leer anota todas las palabras que desconozcas y busca su significado, vuelve a leer el texto y observa si su comprensión es mejor.

No te desanimes al principio leer en inglés puede ser complicado, pero con la práctica y dedicación notarás mejoría

Información sugerida por Cambridge Assessment English.