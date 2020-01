Leer, definitivamente es uno de los regalos más preciados que puedes darte a ti misma. Es absolutamente enriquecedor. Pero en oportunidades, se nos complica un poco y gracias al gran avance de la tecnología, están a la disposición los audiolibros. ¿Has escuchado alguno?

En lo particular, me parecen bastantes prácticos y dinámicos. Por ejemplo, si estás manejando, elegir uno para el camino es excelente opción. Hay muchos que valen la pena.

En días pasado se me quedaron los lentes en la oficina (ya sabemos cómo vemos cuando no tenemos nuestras gafas). Busqué mis audífonos y antes de dormir, me trasladé a este mundo increíble (por audio). Inténtalo tu también.

¿Quieres que te recomendemos algunos? Para empezar, los de autoayuda están geniales.

Audiolibros de motivación: ¡escúchalos!

Escúchalos y disfruta.

