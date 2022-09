Creo que cada vez que estamos en una década sentimos que es mejor que la anterior, pero puedo decir, sin duda, que nunca me he sentido mejor que después de los 40.

Sí, ya soy una «señora cuarentona». Hay muchas cosas que puedo decirles de lo que pasa hasta donde yo voy, pero una, sin duda, es que he dejado atrás muchas inseguridades y… de pelearme conmigo y con todo el mundo.

Así que cuando vi un Tiktok hablando sobre lo que hay que dejar de hacer después de los 40, tuve que venir corriendo a compartirlo con ustedes y a dar mi punto de vista de cada uno de los puntos tratados. ¿Quieren tomar nota? ¡Háganlo, ya verán que coinciden conmigo en que es una GRAN meta!, además, así dejaremos de ver el CUATRO CERO como amenazante y lo comenzaremos a ver como esperanzador.

¿Lista?

Ya deja de hacer esto después de los 40

1. Compararte

Ay, sí. Esta práctica es muy común en muchas personas y si tú eres como yo, sabrás que es súper dañina aunque nos propongamos una y otra vez dejarla atrás. Me pasaba mucho en todos los niveles, y te dejo ejemplos a ver si te suena alguno: «no soy tan guapa como….», «yo no sé tanto de_____ como _____», «a ella le va mejor que a mí porque________», etc., etc. Y hay unas «comparaciones» que son igualmente dañinas, ya sabes: cuando terminas con el novio, lo stalkeas hasta el cansancio y te comparas todo el tiempo con la nueva conquista, siempre diciendo que tú eres mejor. ¿Realmente te sientes así?

Piénsalo.

2. Pelearte con tu cuerpo

Ajá, cientos y cientos de mensajes sobre «body possitive» en la actualidad y aún seguimos pasando frente al espejo y nos pellizcamos la panza.

Si nos avergonzamos de nuestro cuerpo, perdemos energías y oportunidades de oro de pasarla bien, ajá, esto también aplica después de los 40. ¿Quién no ha dicho o escuchado ese «chiste» de: «desperdicié mis años flaca sintiéndome gorda»? Auch.

A esta altura de la vida ya estarás más en paz en tu piel, ya sea con estrías de embarazo, sin ellas, piernas gordas o flacas, con la altura equis o ye, etc…. aunque ahora viene el reto de verlo cambiar (la flacidez de la edad, las canas, las líneas de expresión) y tendrás que estar mejor preparada para aceptarlo (¡cuando finalmente lo habías hecho!) y tomarlo como parte de la vida.

Eso: aceptar que estar viva y ¡disfrutarlo! es parte del remedio contra este sentimiento de rechazo a tu cuerpo.

3. Complacer a l@s demás

Híjole. Este a mí me llegó antes de los 40 y podría decir que es taaan liberador. Es como cuando quieres alcanzar equis o ye puesto laboral y después de eso… ¿qué sigue? Estar en paz. Se acabaron los deberes ser… que es otro de los puntos.

4. Arrepentirte por el pasado

Si no haz dejado ir tus errores, ¡¿qué estás esperando?! Pocas cosas más desgastantes y dañinas que estar pensando y recriminándote por todo lo que hiciste antes. Neeeext!

5. Llevarte con amig@s con los que ya no tienes nada en común

Dejar atrás la que fuiste no es renunciar a esos momentos felices de los recuerdos: es guardarlos ahí. Hay veces que ya no tenemos nada en común con la gente pero nos aterra cambiar de círculo o buscar a nuestros pares… ¡pero pocas cosas más increíbles que tener gente cerca que tenga mucho en común contigo!

6. Sentir celos

Celos no solo es de pareja, también hay celos profesionales, entre hermanos, con amigas, con amigos… ¡hasta por el perro! Después de los 40 ya tienes mucho más claro cuál es tu valor… y si aún no lo tienes, ¡corre a terapia para trabajar el amor propio!

7. Hacer las cosas por obligación

Tiene que ver con el complacer a otr@s pero a veces es simplemente porque no sabemos decir que no o nos da pena. A estas alturas ya sabemos decir «no, gracias», «no tengo ganas», «en esta ocasión no cuenten conmigo» o «no me corresponde hacerlo». Es para valientes, ¡lo sé!

8. No seguir tus instintos

Hay veces que tu camino recorriendo y estar en la zona de comfot te hacen quedarte en el mismo lugar y no hacer cosas porque qué flojera… no confundir con no conocer la voz de tus instintos. Por favor, conócete, conoce cuál es tu intuición… ¡y hazle caso!

9. Ser tu peor juez

¿Quién puede criticarte mejor que tú misma? ¡YA BASTA! Haz las paces contigo (finalmente) y sé compasiva, ya deja de juzgarte y ser tan dura.

10. No pedir lo que quieres o necesitas

Cómo nos cuesta trabajo decir que no y pedir lo que queremos… sin enojarnos o reclamar. Hay que aprender a ser empáticas y a expresar nuestras necesidades.

11. Dar por hecho que no puedes (o no es para ti)

¿Quién no ha escuchado que las mujeres no solicitamos ciertos puestos laborales a menos que llenemos el 80-85% de los requisitos mientras que los hombres lo hacen si llenan… el 50? Después de los 40 ya debemos de saber que podemos aprender, cuáles son nuestras fortalezas y cómo desarrollar otras. Esto no es lo mismo a saber decir que no o poner límites, esta es tener autoestima baja y no confiar en que lo puedes lograr… ajá, aunque ya tengas más de 40 (otra limitante). Por ejemplo: no puedo usar minifaldas porque ya no soy tan joven y bla bla bla, ¿te suenan? ¡No solo es en lo emocional o laboral!

12. Tratar de ser alguien que no eres

Ay, ya. Basta con eso de las apariencias. Pero esto no significa que seamos unas rocas… aunque hasta las mismas rocas cambian con el paso del tiempo. Estemos en paz con nosotras mismas y aceptémonos con lo maravilloso y lo mejorable que tenemos.

Foto principal de Regan NZ en Pinterest

Aquí les dejo el Tiktok original en inglés. Espero les sirva =)