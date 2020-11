Por: Maribel Rufino

Con frecuencia podemos preguntarnos sobre la importancia de que los niños lean. Lo dice el programa educativo, lo promocionan los medios de comunicación y muy dentro de nosotros también sabemos de lo relevante que es la lectura para los niños.

¿Qué de leer, beneficia a nuestros niños?

Veamos, leer le permitirá descubrir historias en las que se verá reflejado, sorprenderse con la trama y también preguntarse sobre una o varias situaciones en particular. Al mismo tiempo le permitirá establecer relaciones con lo que le rodea como la familia, los amigos, los lugares o las actividades que realizan. Es aquí donde irá encontrando el lugar que le pertenece, primero en su núcleo familiar y después en la sociedad.

«Los niños pequeños imaginan para realizar; usan la fantasía como instrumento para interpretar la realidad y hacerla más comprensible.» María Gripe

Es por esto que consideramos de vital importancia que conozcan el mundo a través de las historias; para formular pensamientos, intenciones, construir sentido y al mismo tiempo, vayan apropiándose de la cultura, del arte, de las palabras. De alguna forma, vayan habitando el mundo.

Imagen de Inspirulina.com en Pinterest

Beneficios sociales y emocionales de la lectura para niños

Leer le permitirá percibir la realidad, interpretarla y trasladarla a la suya para enfrentarse a las situaciones cotidianas a través de preguntas en las que encontrará y comprenderá a los otros y a sí mismo.

Leer le ayudara experimentar con los objetos, las palabras y muy probablemente con las situaciones cotidianas; trasladará a sus juegos las historias que ha descubierto para comprenderlas mejor y llenará con imaginación y fantasía todo lo que sea incomprensible; se acercará así a la narración, poco a poco irá armando sus propios discursos para enfrentarse a los grandes retos de la infancia como el miedo, las preguntas complicadas, su relación con los demás, los sentimientos y las emociones consideradas características profundas de la primera infancia (Joëlle Turín,2014).

Dos actividades en familia para explorar historias e imaginarlas.

1. Reúne varios libros, con y sin texto, en una mesa y déjalo elegir uno para leer por sí mismo, puede ser que ya lea o que esté iniciando; no te preocupes si se decide por uno solo de imágenes. Leer texto, como construir discurso basado en imágenes, también es una forma de leer. Permítele inventar la parte que no domine del texto, recuerda que llenará con imaginación la parte que no conozca.

2. Invita a los abuelos, por videoconferencia, a platicar con él sobre algún texto de su infancia, es muy probable que encuentren historias en común sobre lo que les dio miedo, los emocionó o los conmovió. Quizá también te sorprendas de escuchar que los temores de los abuelos se parecen a los tuyos.

Es cierto, la lectura para los niños trae múltiples beneficios, pero el principal de ellos es quizá, que les permitirá habitar el mundo para cuestionarlo y por qué no, para transformarlo.

Texto de Por: Maribel Rufino, coordinadora de Formación de IBBY México, asociación civil mexicana que desde hace más de cuatro décadas impulsa la formación de comunidades de lectores.

Editado por Tania Lara para Kena.com

Imagen de portada de Twopineadventure.com en Pinterest

