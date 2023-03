En la vida social, familiar y profesional podemos tener clara una cosa: no todo el mundo va

a estar de acuerdo con nuestros puntos de vista todo el tiempo, y esto está bien, porque la

diversidad de opiniones, perspectivas y formas de ver las experiencias le dan “sabor a la

vida”, nos ayuda a abrir la mente y a conocer de forma más profunda a nuestros seres

queridos y compañeros. Pero a fin de que sea así, es imprescindible aprender a lidiar

positivamente con pláticas difíciles y evitar que se conviertan en “imposibles”.

Soy Nora Taboada, coach ejecutiva y fundadora de AFE-Liderazgo Consciente, y el día de

hoy abordaremos algunas formas de superar conversaciones difíciles de manera exitosa.

¿Cómo lograrlo?

La comunicación efectiva es una de las soft skills (habilidades blandas) más importantes hoy en día, ya que de ella depende no sólo la construcción de un buen ambiente laboral y la resolución cotidiana de conflictos, sino que puede mejorar nuestras relaciones personales y acercarnos más a nuestros seres queridos; de ahí que establecer estrategias para evitar caer en discusiones resulte muy importante.

El objetivo será entonces evitar llevar nuestras conversaciones al terreno de lo imposible,

pero ¿qué es una conversación imposible? Una conversación imposible surge cuando el

objetivo final es ganar y demostrar al otro que está equivocado, dando por hecho que el

argumento contrario no tiene nada que aportarnos y que resulta “inútil”, ya que esto lleva a

combates verbales que no llevan a nada y que por el contrario, desgastan relaciones de

todo tipo.

Estrategia para llevar a cabo pláticas difíciles

Entonces, a fin de transitar con éxito por una conversación difícil y llevarla a terrenos del

entendimiento y la comunicación efectiva, el sociólogo Anatol Rapoport y el filósofo Daniel

Dennett, proponen los siguientes pasos:

1. Escuchar al otro y después reformular con las propias palabras lo que el otro ha dicho.

Esto demuestra que has puesto atención a lo expuesto; además puede ayudar a evitar

malentendidos.

2. Enumerar los puntos de acuerdo entre ambas partes, de modo que las opiniones puedan

comenzar a conciliarse.

3. Expresar algo que la opinión del otro o la otra te ha aportado, es decir, algo que hayas

aprendido de sus palabras. Esta actitud demuestra apertura a las nuevas ideas, así como

respeto por los demás.

4. Será hora de expresar los puntos en los que estás en desacuerdo, pero sólo después de

pasar por los puntos anteriores.

Por otro lado, a fin de reforzar tus habilidades de comunicación, te recomiendo lo siguiente.

Reglas de comunicación efectiva

● Escuchar atentamente: Evita las interrupciones innecesarias y presta atención a lo que los demás quieren decir, realiza preguntas si lo consideras conveniente y trata de no emitir juicios hasta que cuentes con toda la información.

● Entender, luego buscar ser entendido: Relacionado con la propuesta de Rapoport y Dennett, se trata de salir de nuestra percepción por un momento para comprender lo que los demás quieren decirnos, luego, exponer nuestros propios conceptos. Este cambio de perspectiva también resulta un método increíble para solucionar problemas de formas creativas y para pensar “fuera de la caja”.

● Hacer sentir al otro como nuestro igual: A nadie le gusta que lo hagan menos o que se le sermonee durante una conversación, ya que esto sólo llevará a que la otra persona se bloquee y no nos tome en cuenta. Mejor tratar a los demás como nuestros iguales; con respeto y empatía por su situación.

● Modular el tono de voz: Utiliza sabiamente el tono de voz, trata de que sea tranquilo y moderado para comunicar aspectos difíciles o graves, y más jovial y alto para crear un ambiente liviano y alegre. En las conversaciones tú a tú lo mejor es no alzar demasiado la voz, pero tampoco que sea casi imperceptible. Utilizar matices de voz y el lenguaje corporal también es de ayuda para conectar con otros.

Recuerda que a todos nos gusta sentir que nuestra opinión vale y que cuando esto es así nos sentimos mucho más abiertos a escuchar otras opiniones; en el trabajo, esto te ayudará a crear confianza y un clima de colaboración, y en tu casa, te ayudará a que tus seres queridos se sientan apreciados y entendidos, ¡éxito!

Sobre Nora Taboada

Es Executive Coach, Speaker, Consultora Organizacional, escritora, Mamá y Esposa mexicana.

Su propósito es promover un liderazgo más consciente y humano que ayude a crear culturas de

trabajo inclusivas, positivas y creativas que sirvan como pilar para construir un mundo sostenible.

A nivel grupal, ha trabajado para desarrollar Equipos Ejecutivos de Alto Desempeño y facilitado

diferentes programas de Liderazgo y Mentoring en México y Latinoamérica. Ha colaborado con más

de 60 diferentes empresas, 20 comités ejecutivos y capacitado a más de 10,000 líderes en México,

Latinoamérica y USA. Actualmente trabaja con mujeres líderes.

Nora Taboada siempre ha creído que los líderes necesitan, antes que nada, recibir las herramientas

adecuadas para convertirse en seres humanos plenos, con mayor consciencia y un propósito

definido. Lo que la ha llevado a ser ganadora del “XVIII PREMIO IBEROAMERICANO DE

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO”.

Como respuesta a los desafíos y cambios que enfrentan líderes y emprendedores, y que están

transformando la experiencia humana en las sociedades y organizaciones, Nora fundo AFE-

Liderazgo Consciente, donde se imparten talleres, conferencias, coaching ejecutivo y cursos de

manera online y presencial para empresas y toda persona que busca prepararse y convertirse en un

líder consciente.

