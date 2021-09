“Compra menos, usa más”, parece un consejo que resulta contrario para una persona que como yo, se dedica a la moda creando diseños y productos para comercializar, buscando como resultado final que un cliente lo compre y genere en mi empresa rentabilidad. Bueno, pues este fin no es el único para mí; porque cuando decidí crear mi marca hecha en México (Jasive), tenía claro que mi proyecto debía tener un legado en la industria de la moda a partir de diseñar un concepto bajo premisas de ética y sustentabilidad.

¿Cambios en la industria?

Considero que la moda perdió el rumbo cuando comenzó a dejar de lado la calidad, la durabilidad y volcó sus esfuerzos a ofertar sin límite y a gran escala productos temporales diseñados solo para satisfacer deseos temporales, olvidando el sentimiento de aprecio y cuidado que el consumidor tenía al sentir que su compra era una inversión y no un gasto.

¿Cómo compras tú?

Analiza tu sentimiento a corto y mediano plazo cuando compres en alguna tienda que ofrece “pronto moda” con una gran oferta de opciones a bajo precio…. Lo he hecho y en principio siento que tomé una gran decisión y que como consumidor “gané”, porque obtuve lo que deseaba (tal vez sin necesitarlo), pagando poco y satisfaciendo un deseo inmediato… ¿Qué ocurre después? Al no haber hecho un gran esfuerzo para adquirirlo, es probable que no pongas mucha atención en su cuidado y este descuido junto a una baja calidad provocará un desgaste rápido que terminará en un deseo inmediato de querer desecharlo. Cuando esto ocurre, ¿qué sientes? ¿En verdad ganaste?

La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, después de la petroquímica.

Cada año se desechan millones de toneladas de productos de moda que los consumidores usamos por menos de 6 meses, los cuales, al no tener condiciones ni aprecio para mantener su durabilidad, termina convirtiéndose en basura.

El tiempo de pandemia ha sido para la gran mayoría un momento de profunda reflexión. Muchos de nosotros nos dimos cuenta que necesitamos menos de lo que pensábamos. En estos días de aislamiento tus bolsos, relojes, joyería, zapatos y otros artículos se mantuvieron guardados por largo tiempo. Seguramente utilizaste pocas opciones de tu armario, descubriendo incluso, que tenías muchas prendas que han estado colgadas por años sin ser usadas.

No trato de convencerte que compres menos sino que reflexiones y detengas a pensar un minuto antes de tu próxima compra, haciéndote la siguiente pregunta antes de tomar una decisión. Esto que estoy por adquirir es una inversión o un gasto. Te preguntarás cómo puedes saberlo. Fácil, piensa en el tiempo que podrás conservarlo, en la cantidad de combinaciones que lograrás hacer, en el uso que le podrás dar en distintas ocasiones y épocas de año y para mí lo más importante, cuando ya no lo quieras o necesites ¿lo podrás donar dándole una segunda oportunidad de vida? o ¿puedes transformarlo?

Es muy fácil ser víctima de tendencias y más ahora ya que con solo deslizar hacia arriba tus dedos ves miles de imágenes en pocos segundos.

Piensa en quién eres, no a quién te quieres parecer… recuerda que tienes tu propia MODATECA, esa biblioteca de moda que has acumulado en tu vida. Úsala, sácale toda la rentabilidad posible a cada inversión, compra moda atemporal y cuando adquieras algún producto de tendencia, busca que tenga calidad para darle larga vida.

Me encanta recibir tus comentarios y opiniones, dime dé qué te gustaría que hablemos. Gracias por estar cerca y ser parte de mi historia.

