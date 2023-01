Marie Kondo nos ha facilitado la vida gracias a su método KonMari. La intención es deshacerte de cosas inservibles que interrumpen el orden e incluso, nuestra paz y alegría.

Esto es justo lo que tú y yo necesitamos para conservar todo el 2023 organizado, haciendo limpiezas necesarias y tirando lo que no sirve para liberar energías. ¡Gracias Marie Kondo!

Organízate con Marie Kondo

Aunque estoy segura que ya has leído sobre este método, te comparto siete de sus trucos que, si los aplicas constantemente en tu casa y hasta oficina, podrás respirar orden. ¡Justo lo que necesitas empezando el año!

¿No te da alegría?: deséchalo

Para las personas que son apegadas a las cosas, este paso podría ser un desafío extremo. Si tienes un recuerdo de alguien o algo que no te produce felicidad, no lo usas y lo tienes ocupando espacio, dónalo. Si está en mal estado, tíralo y deshazte de esa energía.

Las cajas, ¿se tiran o se organizan?

Las cajas no se tiran, la idea es utilizarlas de forma consciente y organizada para guardar y organizar tus pertenencias. Un tip: organiza las cajas por categoría y con un marcador escribe el contenido de cada una de ellas, te facilitará la búsqueda.

Responde con sinceridad

Cuando hagas limpieza en casa, hazte las preguntas obligatorias y responde con la mayor sinceridad posible: «¿esto me sirve, lo usaré, me gusta, es útil según mis funciones?» No respondas con el corazón y hazle caso a tu mente y tus necesidades.

Haz tu ambiente según las tonalidades

Los colores que uses en casa reflejarán el ambiente dentro de tu hogar, es decir, los tonos cálidos y suaves brindarán un espacio más acogedor y relajado mientras que si utilizamos tonos más brillantes y vivos, podemos dar un toque de energía y alegría a nuestro hogar.

Decoración minimalista

Aquí amamos los espacios minimalistas y por eso hacemos hincapié en este tip de Marie Kondo. Cada cosa en su lugar, sin estrés visual y objetos precisos y puntuales en cada rincón de casa. ¡Es lo mejor!