Si eres amante de la cocina, de seguro también eres amante de mezclar condimentos y probar nuevas mezclas para aderezar tus platillos. Si es tu caso, este mix de condimento vegetal será tu nuevo mejor amigo. Sólo ten cuidado de pasarte o podrás quemar tus ingredientes. ¡Veamos cómo se hace!

¿Qué necesitas?

Pimiento rojo y verde

Cebolla

5 dientes de ajo

Zanahoria rallada

Cilantro

Perejil

Preparación

Para comenzar, corta finamente los pimientos, sin tocar el corazón del mismo ni las semillas. Corta en dos y separa las cebollas en capas. Corta la cebolla en tiras delgadas. Los dientes de ajo lo dejas tal y como está y finalmente, separa las hojas de los tallos del cilantro y perejil.

Cuando ya lo tengas todo, llévalo, de preferencia a un deshidratador. Si no lo tienes, no pasa nada que puedes hacerlo dentro de horno a la temperatura más mínima. Esta no debe de pasar de los 60 grados centígrados.

Déjalo al menos unas 4 horas y revisa cada tanto para que no se nos queme. Pasados este tiempo revisa que todo este crujiente, si aún se encuentra blando necesita un poco más de tiempo. Cuando lo tengas listo, llévalo a una trituradora junto con sal al gusto y 2 cucharaditas de pimienta en polvo. Cuando esté completamente pulverizado, llévalo a un envase y estará listo.

¿Qué te parece este condimento vegetal libre de químicos y conservantes artificiales?