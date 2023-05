Muchas veces los problemas que atentan contra nuestra salud mental necesitan atención directa de un psicólogo pero no siempre podemos acudir a él. Si deseas mejorar por ti misma, aunque sea un poco, sigue estos consejos para cuidar y mejorar tu salud mental.

Ten un horario

Estructurar una parte de nuestro día, es de gran ayuda para tener una dirección. Tiene múltiples beneficios psicológicamente y uno de ellos es el de obtener espacios libres donde puedes descansar sin sentirte culpable ni acumular atrasos. Sabes lo que debes hacer y en qué momento y eso está genial.

Rodéate de pequeñas cosas positivas

Muchas veces no podemos tener una actitud positiva en situaciones horribles, si no puedes cambiar tu mente, comienza por tu entorno. Decora tu cuarto y hazlo agradable, comienza hobbies. Rodéate de cosas que te hagan sentir una emoción positiva de vez en cuando.

Haz ejercicio regular

El cuerpo y la mente es una sola. Si uno de ellos está mal, el otro también. Si ambos no funcionan como deberían, en poco te verás vuelta en un hoyo. Por ello, intenta en la medida de lo posible hacer ejercicio de manera regular. Ya sea ir a nadar o entrar en un gimnasio.

No te descuides

Si eres de las que siempre iba arreglada no dejes de hacerlo. Todo aquello que te aflige pasará y te arrepentirás de haberte descuidado tanto cuando vuelvas en sí. No apagues tu brillo porque verte bien te ayuda a sentirte bien. Si puedes háblate bonito cada que pases por un espejo.

Socializa

Rodéate de personas que te aporten cosas positivas en tu vida y te hagan sentir mejor. Aunque no lo notemos, hay quienes enriquecen nuestra vida y quienes le dan mucha alegría, agradece a tus seres queridos y comparte tiempo con ellos. No te encierres en ti misma.

Duerme bien

Si no duermes lo que necesitas, tu mente y cuerpo no podrán funcionar como deberían y a la larga esto te podría afectar enormemente. Dormir es clave para vivir bien, no lo descuides.

Escribe

A veces todo lo anterior no es suficiente porque en nuestra mente todavía se mueve al compás de los problemas. Toma un cuaderno o un aparato digital y cada que te sientas así escribe. Plasma en papel todo lo que sientes y trata de entender tus sentimientos. Trata de entender cómo mejorarlos y no perderte en el camino del dolor.

Recuerda, que cuidar y mejorar tu salud mental es una de las cosas más importantes de tu vida e importa más que muchas situaciones.