El baño es una de las zonas de la casa que mas higiene y organización amerita, por esto, te voy a presentar unas cuentas cosas que necesita este espacio y seguramente no lo habías tomado cuenta.

¿Qué cosas necesita tu baño? productos fuera de lo común

Un posa celular

Pues sí, tooodas vamos con el celular al baño y eso no se discute, el tema es saber dónde lo colocamos para evitar desenlaces infelices. Este producto es bastante peculiar y me llamó muchísimo la atención. El dos en uno más útil de la historia de nuestros baños, ¿o no? ¡Lo necesitamos!

Canasta para guardar los rollos de papel higiénico.

Es una delas organización más necesarias e higiénicas para guardar este utensilio taaaaan necesario. Estas canastitas colaboran con el orden y además, ayudan a construir ese toque glam en este espacio en casa. ¡Ni lo dudes!

Ojo, además del papel higiénico, puedes guardar muchas cositas más, como tus productos de aseo personal, tener las toallas bien enrolladitas y más.

¡Minimalista! Esquinero rodante

Este artículo es muuuy funcional, puede ir en cualquier esquina del baño y aporta elegancia en tu baño. Puede ser tan funcional como lo permitas, así que no dudes en tener uno y tener todo ordenadito y en su lugar.

Porta jabonera de vidrio

Esto no es una jabonera común, más bien, se trata de tener un depósito de jabones bien chic y decorativo. Se me ocurre ir depositando acá todas las paletitas finales de los jabones e ir juntándolos para luego hacer nuestro propio jabón casero y no perder ningún residuo. ¿Qué opinas?

¿Un porta perfume?

¡Sí!, podría decir que es uno de los productos que más destacan de esta lista. Nunca habríamos pensado en tener nuestro perfume en un lugar aéreo. En lo particular me parece increíble y bastante novedoso. Yo lo pondría, ¿y tú?