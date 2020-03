Si coincide tu cumpleaños con esta loca época de coronavirus, seguramente eres Aries de signo y, el día en que tu naciste, ¡nacieron todas las flores!, o sea, primaveral (para el hemisferio norte, claro está). Así que lo sociable, festejadora y extrovertida suele ser lo tuyo, sobre todo con un clima tan lindo allá fuera. Pero esta vez cambió la situación, ¿cómo festejas cumplir años durante la cuarentena tomando #lasanadistancia?

Te doy aquí unas ideas, ya que justo este domingo me pasó a mí y te aseguro, las alternativas para festejar en aislamiento, tienen su encanto.

Por primera vez en mi vida tuve un cumpleaños desde la encerrona, en el distanciamiento afectivo, «amor en tiempos de coronavirus«, aislada pero no sola. Diferente a cualquier cumpleaños previo, sin duda, inolvidable.

Cyber reunión con todo y juegos

No es la novedad que mucha gente te felicita vía redes sociales. En tiempos de coronavirus para festejar tu cumpleaños, la web es la opción. En mi familia solemos juntarnos los más de 13 miembros en una comida con todo y pastel de limón. Pero ahora, optamos por reunirnos virtualmente en el chat familiar. Hasta me enviaron por ahí, una serenata que me sacó a mi balcón para imaginar. Mi prima tuvo el buen tino –y los demás la disposición– de ponernos a jugar Basta y luego una tía, a Adivina el refrán.

En el chat de mis amigos platicamos, también jugamos por Instagram estos famosos #juegosdecuarentena propios de la época, hablamos largo tiempo por teléfono (sí, como hacíamos hace 10 años) y recibí una foto del recuerdo con cada uno de ellos. Además los mensajes crecen de emotivos que, algo que solo la distancia provoca.

Y valoras la belleza y la potencia del tacto y contacto.

La fiesta #yomequedoencasa

Otra manera que me gustó es la que me hicieron otro grupo de amigas: una llamada en facetime grupal. Me salí al balcón nuevamente y coloqué el teléfono frente a mí, como si estuviéramos las 4 tomando el cafecito ahí.

También hay una app para literal hacer una fiesta o llamadas y juegos con amigos y sus amigos. Con drinks y todo. Está siendo muy solicitada en estos tiempos de coronavirus cuando la opción sea #yomequedoencasa; se llama Houseparty.

Haz tu propio pastel

Antes se me hacía triste que un cumpleañero comprara o pagara su propio pastel. Pues cuando es tu cumpleaños en tiempos de coronavirus, preparártelo es lo mejor que puedes hacer. Yo saqué una cajita que tenía al fondo de mi alacena y preparé mi propio Red velvet. No soy la maravilla repostera, pero me divertí y me pareció muy lindo regalarme ese momento.

Me-time

Regálate un momento lejos del cybermundo para estar contigo misma. Puedes hacer cualquier actividad que te parezca rica y le traigas ganas, aquí unas ideas caseras para entretenerte. Aprovecha este aislamiento para fortalecer la relación más importante que tienes en la vida: la tuya contigo.

Yo, ¿sabes qué hice?, me felicité y me agradecí frente al espejo. Me dije: «gracias por cuidarme y no dejarme sola en estos dos años difíciles, mira todo lo que hemos logrado«. Quizá piensas que el aislamiento nos está enloqueciendo y terminaremos como «Naufrago» hablando con un balón ponchado, pero fue conmovedor y me sentí muy feliz tras ese diálogo tipo «mí misma».

Además, las conversaciones en voz alta con el sí mismo son una herramienta potente de la psicología para para fomentar el auto conocimiento, darnos claridad emocional y elevar el amor propio.

Regálate algo, brinda contigo, arréglate de todas maneras

Yo compré un vestido desde las rebajas de enero para estrenar en mi cumpleaños. Obviamente jamás imaginé que estaríamos viviendo esto. Pese a las dudas de si guardarlo para tiempos mejores: lo estrené. Hice un diario del día y un sondeo al respecto por mis Instagram Stories y recibí de vuelta sabias palabras: La vida es hoy y como sea, el mundo cambia rápido, ¡estrénalo ya!

En fin, deseo que si cumples en estos tiempos, lo tomes con filosofía y le saques el mayor provecho, es más, ve un paso más allá del «dentro de todo«, mejor ¡disfrútalo como nunca! Y si no es tu caso, pues que ayudes a tus seres queridos a que sea especial este cumpleaños tan fuera de serie.

Yo entendí que ya no quiero dejar nada para luego, ni vestidos ni pasteles ni festejos ni afectos ni palabras de amor ni la felicidad. La vida es corta y hay cosas que escapan de nuestro total control y planes previos, pero es ¡hoy!