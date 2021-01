Sería prima del jengibre, pero más intensa, amarga, color amarillo-dorado y como buena especia de Asia del sur, picante.

Si hablamos de súper alimentos, la cúrcuma tiene que estar presente por tantos beneficios que nos brinda su consumo. La conocemos como un polvo anaranjado presente en el Curry, pero esta planta herbácea de la India tiene mucho más que darnos. Se consume de raíz a punta. Y por cierto, su flor es muy linda.

Curiosidades

• En dichas tierras la consideran un purificador de espíritu y símbolo de prosperidad. Mezclada con jugo de lima, se utiliza en rituales de purificación como el baño de la novia.

• Quizá crees que no la has consumido pero se usa para colorear de amarillo los alimentos, es más común de lo que crees: revisa la parte trasera de tu yogurt, helado, leche de vainilla, mantequilla, etc. la próxima vez.

Razones para consumirla

Calienta el cuerpo.

Anti-inflamatoria.

Analgésica.

Antibiótica.

Antioxidante.

Digestiva.

Antibacteriana.

Estimulante.

Cicatrizante.

Protege el hígado y el sistema inmune.

Estudios recientes revelan que tiene propiedades ante enfermedades como diabetes, artritis y cáncer.

Fritata de calabacitas



4 porciones

Ingredientes

2 calabacitas

• aceite de oliva

1 cebolla picada

4 dientes ajo picados

• perejil picado

4 huevos

• sal y pimienta

1 cucharada de harina

½ cucharadita de cúrcuma

200 g de queso feta

Preparación

1. Ralla una calabacita y coloca en una coladera para que se escurra toda su agua.

2. Corta la otra calabacita en rebanadas muy delgadas. Saltéalas en un poco de aceite. Añade la cebolla, los ajos y el perejil.

3. Coloca los huevos en un bol y mezcla con sal y pimienta. Agrega la calabacita rallada, la harina y la cúrcuma.

4. Coloca la mitad de las rebanadas de calabacita en un molde, previamente engrasado. Vierte la mezcla de huevo, el queso y termina con las rebanadas de calabacita restantes.

5. Hornea a 180 ºC durante 20 minutos o hasta que las orillas se hayan cocido. Voltea en un plato para horno y vuelve a hornear hasta que esté completamente cocida.

