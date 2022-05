Nos han enseñado desde pequeñas que mentir es malo, que a las personas deshonestas no les va bien en la vida, etc. Pero ¿qué pasa con las personas que no soportan la verdad? Hay incluso quienes se vuelven seres violentos con la cruda realidad y prefieren que les digas cosas bonitas aunque no sea real. Decir la verdad ¿es mejor en todos los casos?

Disfrazar la verdad

Primero que nada he de aclarar que este punto de vista es, específicamente acerca de situaciones desagradables que bien podrían haberse evitado al “disfrazar un poco” la verdad. Muchas veces tenemos una leve percepción de como una persona va a reaccionar por tal comentario, por lo que podremos anticipar si decir las cosas de manera tan cruda nos podría perjudicar de alguna manera.

¿Cuántas personas no han terminado en peligro de muerte o peor, por decir algo que no le agradó a un ser violento? Algunos de esos casos se podían evitar simplemente omitiendo algunas partes de un relato. Si esto fuera, en casos extremos claro, para salvar tu propia vida, ¿estaría realmente mal mentir?

Es cierto que la verdad nos hace abrir los ojos y nos vuelve más atentos, no estoy satanizándola, pero el adornar o eliminar ciertas partes del relato está muy infravalorado. No es egoísmo, es pensar en ti, en tu salud tanto física como mental, es ponerte a ti de primero. En casos como esos mentir está bien.

Personas más deshonestas mienten en cosas más importantes y no hay porque sentirnos mal por no decir siempre lo que pensamos.

Aléjate de personas y situaciones tóxicas

Finalmente, si consideras que tienes a tu lado o dentro de tu círculo social una persona manipuladora, violenta en algún sentido o que de alguna manera sientes que al decir cualquier cosa te perjudica en algún aspecto, aléjate de ahí. Decir la verdad y la honestidad siempre debe ser un pilar en cualquier relación (familiar, romántica o de amistad).

Nadie merece vivir con temor expresando lo que siente o piensa. Y nadie merece callarse o aceptar las consecuencias negativas de una persona que simplemente no acepta la verdad.