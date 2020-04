En KENA nos gusta destacar a mujeres emprendedoras, exitosas, que se arriesgan,;así es Guadalupe Latapí, quien nos cuenta su historia detrás de una marca que cada vez vemos más: Aires del Campo. Pero no solo es su historia, es su inquietud por promover productos orgánicos… ¿Quieres conocerla?

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?

Me costó mucho trabajo llegar a este equilibrio, hasta que entendí que no tiene sentido en la vida crear grandes cosas si no las puedes compartir. Ahora divido mi tiempo equitativamente para el trabajo y para la familia y amigos.

¿Qué fue lo que te motivó para crear la marca Aires de Campo?

Siempre desde niña tuve curiosidad de lo que hay detrás de un alimento, todo lo que implica la cadena de suministro desde la siembra, cosecha, transformación, empaque y distribución… Nunca me deja de sorprender la biodiversidad de México y el potencial del campo por lo que estudie Ing. Bioquímica en procesado de Alimentos en el Tec de Monterrey y una Maestría en Ciencias de los alimentos en UC Davis, CA. Ahí me nació la inquietud de crear un vínculo entre pequeños productores y personas de la ciudad, dándoles un valor agregado a sus productos y comenzar a abrir un mercado orgánico en México, que hace 20 años era prácticamente inexistente.

¿Cómo concebiste la idea de que era necesario contar con productos saludables para los mexicanos?

La idea de ofrecer productos orgánicos siempre me hizo sentido con mi forma y estilo de vida en el que quería compartir y transmitir a los consumidores que su poder de elección de consumo tiene una consecuencia en su salud personal y familiar, salud social y salud del planeta.

¿Cuál es la importancia de contar con productos orgánicos?

En Aires de Campo, hablamos de los 3 ejes del Consumo Consciente que al consumir productos orgánicos estás fomentando la salud familiar (al eliminar agroquímicos, conservadores, aditivos artificiales, organismos genéticamente modificados, en animales antibióticos), la salud del planeta (ya que el manejo orgánico protege la biodiversidad y elimina uso de pesticidas y agroquímicos dañinos para el suelo y evita contaminación del agua), la salud social ya que apoyamos al campo mexicano, local: pequeños productores, cooperativas y granjas familiares.

¿En qué lugar se encuentra México en el consumo de alimentos orgánicos?

En México estamos aun sin poder medir el consumo real de alimentos orgánicos, pero es un hecho que ya no son productos de moda y que cada vez hay más demanda por este tipo de productos, por ventas de Aires de Campo versus otros países calculamos estar entre el 30 y 40.

Como país productor, ¿en qué lugar nos encontramos?

México ocupa el tercer lugar en superficie orgánica cultivada con más de 2 millones de hectáreas, somos el primer lugar de producción orgánica de café, mango y aguacate a nivel mundial.

¿Cuáles son los beneficios que tiene el campo mexicano con el consumo de los productos orgánicos?

Se apoya la economía local y comercio justo, se apoya al pequeño productor, cooperativas, granjas familiares a que puedan seguir trabajando el campo de una manera sustentable sin dañar la biodiversidad, dándole un valor agregado a su producción y ofreciendo un producto sano para el consumidor.

¿Cuáles son los retos y aciertos que has tenido?

Después de 20 años de la trayectoria de Aires de Campo, he tenido muchos retos en el camino, como no dejar de creer en tu sueño e ir contra corriente, el ver como sí se pueden lograr las cosas a pesar de que como emprendedor te afrontas a un sin número de riesgos y obstáculos. Un gran reto ha sido concientizar a productores y consumidores y lograr que exista una cadena de valor de comercio justo. Luchar contra la mercadotecnia de las grandes corporaciones que mal informan al consumidor. Lograr crear un equilibrio entre oferta y demanda de productos orgánicos nacionales con una cadena de suministro sustentable.

¿Qué has aprendido en el camino?

Ser consistente, no perder nunca la pasión que existe en tu proyecto y el objetivo de la causa del porque lo comenzaste.

¿Cuáles son los 3 productos del campo que toda mujer KENA debe tener en su casa y por qué?