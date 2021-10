¡Que nunca falte el amor propio! Es la clave para una vida plena y exitosa. Hoy hablaremos sobre algunos puntos que debes tomar en cuenta para amarte, quererte y respetarte por encima de todo.

¿Dices que sí a tu amor propio?

María Alejandra Mendoza, Mentora y Terapeuta espiritual, nos habla sobre algunos puntos que son muy importantes y es necesario que los sepas. Ponlo en práctica día a día y notarás el cambio.

💜 Vacía tu mente al menos 3 veces al día

Tómate de dos o tres momentos al día para apartarte y relajarte mientras haces respiraciones profundas. Esto limpia esos pensamientos y cargas energéticas de los otros.

💜 Meditar para limpiar tu plexo solar diariamente

Mientras más te disciplinas para meditar, y en especial enviar luz rosa a tu plexo solar, también puedes hacer afirmaciones para ello. Este chakra trabaja el merecimiento y el amor propio.

La meditación es una herramienta que sana, limpia y equilibra la mente y el cuerpo. Es recomendable hacerlo al menos una vez al día. ¿Cómo hacerlo? Fácil, en el buscador de YouTube escribe: meditación guiada y escoge una de menos de 10 minutos (si eres principiante).

💜 Lleva un diario de gratitud contigo misma

Escribe 5 cosas por las que agradeces al despertar. Ejemplo: gracias, divinidad, por mi salud de este día.

¿Ya tienes tu libretita?, es importante que elijas una exclusivamente para este ritual de gratitud. Llénate de buena energía y haz de esa herramienta, una hermosa manera de expresar gratitud.

Personalízala como tú quieras. Con lápices o plumones de colores, separadores, pegatinas, etc., lo importante es que te sientas a gusto y reflejes la más bonita vibra entre hojas.

💜 Conversa con la gran luz compasiva que vive en ti

Tus metas y sueños son importantes, por eso tómate unos minutos antes de dormir para hablar con ese ser supremo y platicar como si estuviera contigo. Esto ayuda a manifestar en lo invisible primero eso que quieres, pero recuerda qué bien en común trae.

💜 Baño de rosas blancas o rosadas

La rosa blanca está vinculada con la pureza y la integridad, además de simbolizar la paz y la inocencia. Pero, ¿qué beneficios nos regala este baño espiritual?

Purifica el cuerpo y la mente, para darle cabida a todo lo bueno.

Gracias al poder de las rosas, la buena suerte se activa.

Tenemos un bonus de: amor, salud, abundancia, prosperidad y todo lo que seamos capaces de visualizar.

María Alejandra Mendoza te recomienda:

1- “Sal del juego mental donde ese pensamiento se te repite varias veces… no merezco, no soy suficiente, estoy sola, yo soy la loca… Reconocer que no eres esto, ¿pero si le das poder qué logras? Cuando llegue ese pensamiento escribe de 5 a 10 cosas buenas sobre ti. Ejemplo: soy fuerte, soy valiente, soy amorosa… y verás cómo cambia la vibra.”

2- “Recuerda nutrir y atender tu niña interior. ¿Cómo? Ten una cita contigo misma, sal así sea a caminar y mirar los árboles, pinta paisajes o lo que te inspire, mira esas fotos tuyas viejas y diferencia con lo que has logrado ahora.”

3- “En vez de criticarte o sentirte mal porque no has logrado lo que tanto quieres, los lunes comienza viendo “desafíos” en vez de problemas. Y cuando llegue el viernes celébrate, pega un grito y di a ti misma: ¡Gracias por lo que lograste esta semana!”