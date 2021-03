Existe un lugar en México en donde se pueden obtener muchos beneficios para ti. Pero en esta nota, Mariana te cuenta no solo de los tratamientos sino de la historia completa de una mujer que siguió sus sueños, ¿quieres conocerla?

Por Mariana Mijares

Ana Maria Castro, un poco de tu background, ¿qué estudiaste, cómo te empezaste a meter al mundo del wellness, cómo surgió la idea de hacer retreats?

Estudie derecho en la UIA, actualmente ejerzo mi profesión la cual a veces puede ser muy estresante por lo que me empecé a meter en el mundo del wellness hace aproximadamente 5 años. Empecé a acudir a retiros de varias disciplinas, tanto de fitness como de temas más espirituales y cuando regresaba siempre tenía una nueva idea de qué podía mejorar o cómo lo haría yo, jaja. Así fue que me decidí comenzar con mi primer Bootcamp en Puerto Escondido con el apoyo de las fundadoras de Bounce.

¿Cómo combinas tu profesión con esta nueva pasión?

Soy multitask y amo estar ocupada, así que esta idea surge y se materializa en la pandemia, ya que no había la misma carga de trabajo y eso me dio tiempo de crear y organizar estos retreats.

¿Qué diferencia tiene para ti un retreat de, por decir, un programa intensivo en un gimnasio?

Para empezar te saca un poco de tu zona de confort, lo cual te ayuda a crecer en todos sentidos, ya que conoces gente nueva increíble, te juro he sacado muchísimas amigas de los retreats a los que he ido. Luego te ponen horarios a los que tal vez no estás acostumbrada, lo cual genera de inmediato un cambio. Un maestro de esos retreats algún día dijo que se llama retiro para que te retires de tus hábitos cotidianos y ahí es donde surge el cambio, que además es padrísimo porque lo logras en un periodo súper corto de tiempo y puedes llevarte contigo esos cambios obtenidos durante el retreat.

¿Cómo elegiste a los maestros/actividades de este retiro y por qué?

Me encanta compartir con la gente las técnicas y personas que me han ayudado a lograr un cambio positivo en mi vida, empezando por la maestra de meditación, Conchita, quien tiene un don para sanarte y ayudarte a entender tu camino. Luego con la persona que aplica los hielos… es una técnica que conocí hace dos años y me fascina el control mental con el que sales del taller y lo empoderada que te sientes, literal Wonder Woman, sin dejar de mencionar todos los beneficios a nivel del sistema inmunológico, psicológico, ya que está demostrado que disminuye la depresión.

La meditación con vino de Humberto Herrera es una técnica única que, literal, no encuentras en México y ¡que aprendió directamente con Joe Dispenza en un viaje que no está abierto al público! Entonces imagínate poderle enseñar y compartir a la gente todos los beneficios de esa meditación con vino que es considerado una bebida sagrada desde tiempos ancestrales y con la cual te logras conectar mucho más fácil y de forma más ligera con tu yo interno; es impresionante. A TRIBUO lo elegí porque he tomado clases con Franco y amo la energía que tiene para dar las clases, la música que pone la piensa para cada rutina que va a hacer y pues se notan los cambios en el cuerpo súper rápido y de forma divertida.

¿Por qué consideras que es diferente/especial meditar con vino?

Mira, muchos no somos expertos en meditación y muchas veces creemos que debe ser algo súper serio y tienes que llegar a cierto destino, cuando la realidad es que todos somos diferentes y no todos logramos conectar tan rápido o estar en silencio tanto tiempo sin que nos lleguen pensamientos random y salgamos y digamos híjole “no medité bien”, cuando en realidad no hay ni bueno ni malo. Lo qué pasa con el vino es que te relaja, bajas barreras inconscientes de forma casi inmediata y de esa forma logras conectar mucho más rápido y disfrutar la experiencia, además de que durante la meditación programas tu vino para lo que tú quieras o necesites en ese momento de tu vida, además de que es una bebida considerada sagrada lo cual hace que la intención que le pongas sea mucho más intensa.

¿Cuáles son los beneficios de la terapia con hielos?

Uffff, muchísimos, pero aquí te enlisto algunos. En mi experiencia al salir de la inmersión en hielo sentí que podía hacer todo y que controlaba el rumbo de mi vida y no al revés, lo cual creo que en esta etapa por la que estamos atravesando es de vital importancia recuperar esa sensación de control sobre nosotros mismos.

Otro de los beneficios es aumenta tu sistema inmunológico, te hace estar en el aquí y el ahora, ya que de otra forma no podrías tolerar las bajas temperaturas. El fundador lo crea porque se da cuenta que le quitaba la depresión y eso es solo una consecuencia del estar presente en el momento que vives.

¿Qué diferencia has notado que puede hacer el ejercicio cotidiano en nuestra vida?

Creo que hace toda la diferencia en cómo nos sentimos, o sea ya deja tú por verte bien o bajar de peso, que obvio a la par te va a traer ese beneficio, pero te cambia el mood por completo de tu día, sientes que ya hiciste algo por ti ese día; tu piel brilla más y hasta piensas con mayor facilidad, sin mencionar todos los beneficios a la salud que trae consigo

¿Por qué te parece especial este lugar (la hacienda)?

El lugar es mágico, es como un castillo mexicano de 1570 ¡pero en 2021! En primera, desde que vas llegando al lugar el cielo se vuelve azul brillante, y al entrar y ver lo hermoso de la construcción y todos los jardines alrededor de la hacienda quedas enamorada, a lo cual súmale que cuando entras a las habitaciones huelen delicioso y tienen unas de las mejores camas en las que he dormido. Cada detalle está cuidado a la perfección, y la cocina ni se diga, además de que toda la gente que te atiende es súper amable

¿Por qué es importante reconectar con nosotras mismas?

Porque si no estamos conectados con nosotros mismos podemos caer muy fácil en depresión o en la histeria colectiva, a diferencia de si tú estás vibrando alto y sabes quién eres y qué es lo que quieres, llegas a tu destino con mayor facilidad, gozo y gloria.

Además de que eres mucho más feliz cuando estás conectado porque disfrutas el momento sin estarte preocupado del pasado o del futuro.