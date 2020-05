Come possiamo portare un po’ di colore in queste giornate? Ecco la risposta di Antonella Romita, che ci insegna come ravvivare il nostro look con l’aiuto dei gessetti colorati. Un’idea divertente per coinvolgere anche i più piccoli in questi giorni costretti a casa, e creare insieme a loro un Home Salon all’ultimo grido. #andràtuttobene