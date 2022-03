Dolce & Gabbana se suma a las casas de moda que eliminan POR COMPLETO el uso de piel en sus prendas. La firma de alta costura se compromete, a partir de este 2022, a no crear nada que amenace a los derechos de animales. Muchos aplaudieron esta decisión que esperaban hace mucho y por lo cual fueron presionados tanto tiempo, hoy por fin es una realidad.

¡Un nuevo capítulo en alta costura!

Aunque la alta costura sustentable existía desde hace un tiempo, la tendencia de los últimos años se ha inclinado hacia este lado. Esto ocurrió –y está ocurriendo- para quienes ya contaban con sus propias tendencias, generalmente no aptas para el medio ambiente. El peligro de los cambios climáticos es inminente y uno de los principales contaminantes es la industria de la moda.

Aunque existan medidas de reciclaje por parte de terceros, la mejor opción es implementarlas dentro de la fuente directa y Dolce & Gabbana ha comenzado a subir esa escalera.

¿Amenazas contra Dolce & Gabbana?

Al comenzar la tendencia –y mucho antes- de la eliminación de piel, diversos seguidores de los derechos de animales y organizaciones como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) presionaban considerablemente a la casa de moda debido a que violaban todo su código sobre los derechos de animales. Después de la noticia, estas mismas organizaciones –y personas- elogiaron su decisión y recibieron con las manos abiertas su ingreso a la nueva era ecológica.

¿Qué podremos ver en sus próximas colecciones?

La firma estará trabajando con tecnología de punta sustentable tanto para crear pieles sintéticas como para añadir materiales reciclables y reciclados en todas sus colecciones. Lo más seguro es que veamos prendas con un estilo más futurista como Iris Van Herpen o Amit Aggarwal, quienes utilizan diversos materiales para crear obras de arte en sus colecciones.