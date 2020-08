Colaboración exclusiva de Pinterest.

Con la situación que enfrentamos hoy día, por momentos hemos llegado a pensar que nuestra imagen ha dejado de ser importante porque “nunca veo a nadie” o porque “nunca salgo de casa”, sin embargo, es todo lo contrario.

Parte esencial de verse bien, es sentirse bien, por lo que si has sentido en estos últimos meses que prestar atención en tu look del día no vale la pena, te contamos que este es el momento perfecto para dejar atrás esos pensamientos y dar lugar a una “nueva normalidad” llena de bienestar emocional.

De hecho, de acuerdo con el último reporte de mental wellness de Pinterest, millones de personas a nivel mundial están reestructurando sus vidas con prácticas de bienestar y una perspectiva optimista a través de las ideas que encuentran en la plataforma. Así, que te compartimos algunas de las actividades que los usuarios están poniendo en práctica para verse y sentirse mejor:

10 minutos pueden ser más que suficiente para conectar contigo y darte ese momento del día que te ayude a llenarte de energía. Puedes complementar con una rutina de yoga para ejercitar y poner tu cuerpo en forma.

Una de las actividades principales para mantenernos agradecidos a pesar de las circunstancias actuales, es llevar un diario de gratitud. Siempre es bueno dar las gracias por las pequeñas cosas.

Para poder mantenernos positivos en estos momentos, una idea perfecta es llevar un calendario de positividad, en donde cada día podamos realizar una actividad o reflexión, verás que día con día tu estado de ánimo mejora.

Comienza a sentirte en sintonía contigo, verás que este es el primer y más importante paso para recuperar tu energía para verte increíble, no olvides visitar nuestro tablero de salud y bienestar para que te llenes de ideas e inspiración positiva todos los días.