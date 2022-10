Hablemos de un tema que pocos entienden: El consentimiento. Se ha dicho que si una mujer no tiene ni muestra interés hacia un desconocido debe ser respetado y está mal visto la insistencia del mismo. ¿Pero alguien habla del otro tipo…? ¿Qué tanto se habla del consentimiento constante dentro de una relación, sea de la clase que sea?

Y sí, acá hablamos de monogamia, poligamia, «casi algo» y lo que se te ocurra. ¿Qué ocurre con aquello que, se encuentra tan normalizado dentro de esta sociedad?: La falta de respeto y el dar por entendido algo que no siempre es así.

El consentimiento constante

El consentimiento no es algo que se da una primera vez y abre todas las puertas y cerrojos de una persona.

No por acceder una vez significa que siempre será así.

No siempre se siente el deseo o simplemente las ganas de estar cerca de alguien. El creer, por un instante que alguien debe o tiene que sucumbir ante tus deseos, ganas de ver a esa persona y de mantener relaciones en cada momento por el simple hecho de estar juntos de alguna forma es muy tóxico. Es hiper-idealizar una relación y un estilo de vida, ¡taan nocivo!, nada saludable y prácticamente inexistente.

La confusión que lleva a la violencia

Y no hablo solo de la confusión de quien hiper-idealiza esta situación y se molesta cuando las cosas no salen como desea. Hablamos de una confusión masiva, social, que confunde a la víctima de este tipo de agresión silenciosa que muchas veces ha pasado desapercibido.

Hablamos de madres que hoy en día educan a sus hijes para mantener feliz a la pareja a costa de su propia infelicidad. Hablamos de ese grupo de amigos que, si eres hombre, te aplauden por la cantidad de relaciones que mantienes por semana. Si eres mujer, te juzgarán por no mantener esa relación “perfecta”, goals y por no sucumbir siempre a los caprichos de una persona confundida.

No, no es normal

Tu pareja no te debe torturar física o psicológicamente, siempre debe de respeto. Una persona que no acepta el hecho de que tú tienes tu propia vida fuera de la relación y que también puedes decidir y decir NO dentro de esta, es una persona que NO vale la pena .

#Amigadatecuenta y aléjate de ahí.