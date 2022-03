Las relaciones son complicadas, tienen sus altibajos y esto es normal. La manera de resolver –o no- las adversidades es lo que define una relación como tóxica. Normalizar actitudes posesivas, celópatas o controladoras, no es para nada saludable y a veces lo mejor es alejarse de personas que no aportan nada bueno. Las relaciones tóxicas no deben normalizarse.

Los expertos de la alianza AXA Keralty nos recomiendan algunos tips de apoyo para evitar caer en esta clase de situaciones. AXA Keralty atiende pacientes por problemas de pareja, que desean conseguir una relación más sana y estable, lo que es completamente normal y saludable.

Los límites antes que nada

Tu pareja debe entender que tenías una vida antes de que llegara y tú debes comprender lo mismo. El espacio personal, las amistades y relaciones familiares deben ser respetados. La base de toda relación es la confianza y el hecho de irrespetar la privacidad supone un problema muy grave y la principal razón de relaciones tóxicas. Establece límites claros acerca de qué puede y que no hacer en dicha relación.

No temas a expresar tus emociones

Una experiencia pasada –o previa- negativa relacionada con la comunicación te puede llevar a sentir miedo a la hora de expresar cómo te sientes. Si tu pareja hace menos tus problemas, sentimientos o simplemente no le importas emocionalmente, no es amiga. Tú no eres la culpable y no puedes cerrarte en las siguientes oportunidades, porque alguien del pasado te hizo sentir de esta manera.

Nunca intentes cambiar a tu pareja

Cada persona es diferente y por más enamorado o enamorada que estés, siempre habrá detalles que no te agraden de tu pareja. No puedes cambiar su personalidad a tu antojo y viceversa, no puedes permitir que nadie te lo haga. Si de actitudes tóxicas hablamos lo ideal es alejarse, pero hay algunas cosas que no te agradarán y deberás aceptarle y amarle como es.

Recomendaciones finales

Si sospechas que te encuentras en una relación tóxica, ya sea maltrato físico o emocional, lo mejor es acudir a los expertos de AXA Keralty para aportarle un poco de luz a tu camino. Ellos te ayudarán a saber si necesitas salir de ahí o hay algo que puedas hacer para rescatar tu relación de pareja.

Fuente: AXA Keralty