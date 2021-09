Una de cada 100 muertes en el mundo, se deben al suicidio. La Pandemia agravó la situación emocional de las personas, aumentó los motivos que les llevan a cometer este acto y sobre todo, exacerbó el sentimiento de “estar solo en el mundo” y peor tantito, se está incrementando velozmente entre las mujeres.

71% de los casos reportados* son mujeres, de las cuales, el 80% son menores de 30 años de edad.

Causas del suicidio más comunes

La pérdida del empleo, la falta de recursos económicos, los abusos sufridos y los trastornos mentales son las causas principales que llevan a las personas a dar fin a su propia vida. La Pandemia aumentó estas situaciones colocando al suicidio por arriba de las muertes por malaria, cáncer de mama y VIH.

Es una tarea que se encuentra en la agenda de la OMS (Organización Mundial de la Salud) disminuir drásticamente las muertes por suicidio para 2030. Las anteriores y más son las causas por las que el 10 de septiembre se celebra internacionalmente el Día mundial para prevenir el suicidio.

teespring.com

La línea gratuita de apoyo emocional en México

En México se han tomado cartas en el asunto en los recientes años. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tiene una línea de atención telefónica que es gratuita y que responde a quien llame en menos de 5 segundos. Es atendida las 24 horas los 365 días del año, por psicólogos y especialistas en intervención en crisis que brindan el apoyo necesario, profesional y adecuado para quien los consulte.

El número a marcar, repito, sin costo alguno, es: 55 55 33 55 33 y también el mismo número funciona como chat en WhatsApp para quienes prefieran esa opción.

Hoy en el marco del Día Mundial para la prevención del suicidio, en el noticiero de Aristegui Noticias fue entrevistado el Dr Salvador Guerrero Chiprez, Presidente del mencionado Consejo Ciudadano de quien tomé algunos de los datos aquí difundidos. Además, Carmen Aristegui platicó con el psicólogo Javier Sánchez Morales, psicólogo en atenciones de la línea telefónica de ayuda desde 2012 a quien le hicieron en vivo la inesperada llamada para conocer el servicio en directo.

El psicólogo mencionaba la importancia para las personas de ser escuchadas, de poder desahogarse (¡vean el significado de la palabra: “quitarse el ahogo”!). La importancia de contar con una red de apoyo y de buscar una solución a todo problema por más desesperado que sea, siempre sucederá con el apoyo de alguien más.

Levantar el teléfono (la voz, la mano) y pedir ayuda es el primer, y enorme paso en la prevención del suicidio.

wattpad.com

Se necesitan más oídos, manos y hombros

La desesperanza es una enfermedad que puede ser mortal, el sentimiento de soledad con vulnerabilidad (porque hay la otra soledad que es disfrutable, pero esa se aprende con ahínco) y sentir que el mundo es un lugar hostil son motivos que llevan a fantasear con la idea de (o intentar) dar término a la propia vida.

Quitémosle el tabú al suicidio, quitemos la mirada soberbia y la etiqueta de “cobardía”, seamos más empáticos con los sufrientes y hablemos de ello sin pelos en la lengua. Desde nuestra trinchera seamos ese entorno apoyador que ayuda a atravesar esas aguas turbulentas de las depresiones más profundas. Porque sí acaban un día, tienen un final y sale el sol nuevamente.

Contar con un entorno apoyador, no importa si mil o uno, no importa si pobre o rico, mas el ser escuchado y poder desahogarse es lo más importante para transitar las crisis personales. ¿Cuántos tenemos verdaderas y enormes orejas para el otro? Crucial, literal, para optar por la vida. Abre tus oídos y tu corazón al otro. El suicidio es un problema colectivo, no solo de quien lo intenta o lo comete.

“Nada humano me es ajeno” Publio Terencio

Checa esta nota con otra buena alternativa de prevención del suicidio.