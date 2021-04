¡Una grande grande!, de las más reconocidas, premiadas (¿o no?), versátiles y profundas actrices norteamericanas de todos los tiempos. El domingo sabremos qué pasa con su Nominación al Oscar 2021 como Mejor Actriz de Reparto por Hillbilly Elegy. Mientras tanto, unas curiosidades sobre Glenn Close.

1. Glenn nació un 19 de marzo de 1947 en Greenwich, Conecticut, E.U. Es de signo zodiacal Piscis y hoy cuenta con 74 años.

2. Comenzó como actriz de teatro, desde entonces la nominaban a premios importantes. Su carrera en cine empezó a sus 35, en 1982. No ha parado de ser nominada al Oscar como Mejor actriz de reparto y Mejor actriz. Lleva siete nominaciones… ¡y no se ha llevado ninguna vez la estatuilla a su casa!, ¿será este domingo, su octava nominación, la buena?

«Y recuerdo que me sorprendió que conociera a algunas personas que sufrían hiperventilación en cuanto iban a ganar o no, y nunca he entendido eso, porque si haces matemática simple, la cantidad de personas que están en nuestros sindicatos, la cantidad de personas que en nuestra profesión están sin trabajo, la cantidad de películas que se hacen cada año, y luego eres uno de los cinco. ¿Cómo podrías pensar en ti mismo como un perdedor?»

(Referente a no haberse llevado la estatuilla)

Glenn Close