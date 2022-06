Insomnio crónico, dolor de cabeza y obesidad son algunas enfermedades y padecimientos generados por el ritmo de vida acelerado.

Los síntomas de estrés pueden estar afectando tu salud, aunque no te des cuenta. Puedes pensar que una enfermedad es la culpable de ese dolor de cabeza irritante, de tu frecuente insomnio o de tu menor productividad en el trabajo. El estrés podría ser la causa.

Edgar Eduardo Mercado Arce, Director Médico de VivaWell México nos comparte en esta entrevista cómo podemos prevenir el estrés y las enfermedades derivadas por el ritmo actual que vivimos.

¿Cómo prevenirlos?

Considero quedará empezar hay que romper paradigmas. Prevenir es una palabra que nos da miedo, y no le damos la importancia adecuada porque en México y en muchos países de Latinoamérica, estamos acostumbrados a pensar que los temas de prevención correspondan a escuchar de vacunas y salud reproductiva principalmente.

Culturalmente pesa mucho lo que se nos enseña sobre lo que significa estar sano.

Cuando escuchamos “profesional de la salud”, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de que “es el que trata la enfermedad” y nos olvidamos de la persona y todo su entorno, el esquema preventivo es no llegar al estado de enfermedad.

Atacar el problema de raíz, incluye combatir la desinformación, tenemos que cambiar prontamente a un enfoque de educación en salud, acompañamiento en salud, actuar interdisciplinariamente, acudir con personal calificado.

Y lo más importante, determinar a nivel personal: ¿cómo nos encontramos actualmente?

Hacernos consientes de nuestro estado de salud actual. La definición de salud no ha cambiado desde 1948: “el estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS).

Para esto, necesitamos acompañarnos de personal de salud calificado, tener un enfoque holístico, es decir, integrar planes de salud personalizados, que involucren el medio que nos rodea, no pensar únicamente en la enfermedad sin dejarla de lado, dar la importancia adecuada a temas sociales, mentales, nutricionales y por supuesto físicos.

El mejor esquema preventivo, siempre será el que se ejecuta no solo el que teóricamente se conoce, el Wellness ayuda a potenciar al individuo y llevarlo a un estado funcional completo.

¿Cuál población es la más afectada en desarrollar estas enfermedades por estrés?

Toda la población tiene factores que pueden incidir en mayor o menor medida en estrés y en el desarrollo de enfermedades crónicas. Sin embargo, el grueso de la población afectada es aquella que se encuentra entre la población económicamente activa, 16 a 65 años principalmente.

Son +66.5 millones de personas en México que gradualmente pueden desarrollar estas enfermedades o que ya las tienen con diferentes grados de afectación.

Prevenir y no lamentar

La afectación de estas enfermedades es gradual, y si no estás familiarizado con un esquema de cuidado de tu salud y acompañado de hábitos saludables o preventivos, no te das cuenta de que ya estás inmerso en ellas.

No las identificas como enfermedad, las normalizamos parte de nuestra cotidianidad y continuamos existiendo acompañados de ellas. Merman nuestra capacidad productiva, factor importante para la sociedad y empresas, pero sobre todo, merman nuestra calidad de vida, rompiendo nuestro bienestar.

No somos saludables si hay afectación de lo que representa nuestro bienestar físico, social o mental.

El ejemplo más común el día de hoy es el síndrome de Burnout, y cuando se diagnóstica a tiempo, a pesar de ello, cuesta mucho para la persona formar hábitos saludables, físicos, mentales, sociales, alimentarios, si estos no tienen arraigo desde fases tempranas de la vida.

La tecnología se suma en la prevención de las enfermedades

La tecnología es una maravilla, tenemos aplicaciones e infraestructura para casi todo hoy en día, y muy accesible para millones, puedes pedir un servicio de transporte, servicios de comida, tomarte un minuto para respirar acompañado, hacer una videollamada con una persona al otro lado del mundo.

Puedes medir tu frecuencia cardiaca, activar un servicio de emergencia con un botón, pedir asesoría nutricional con uno o dos o tres expertos, puedes tomar una foto a una lesión en tu piel y la inteligencia artificial del otro lado te da recomendaciones personalizadas.

Puedes contestar un cuestionario y evaluar tu vida en aspectos físicos y socioemocionales con recomendaciones y planes personalizados, avalados por grandes instituciones a nivel mundial, todo desde tu smartphone, tu computadora personal, una Tablet, un reloj inteligente, etc.

Siempre ha existido por naturaleza del humano resistencia al cambio, pero la tecnología ha facilitado, no solo el acercarle los recursos a la mayor cantidad posible de gente, también ha facilitado el acceso a la información y a la ejecución de planes de salud personalizados. Estamos en la era donde cuidar de tu salud, esta al alcance de un clic, de un toque o de ordenarle a un aparato que ejecute una acción en pro de tu salud.

Lo peligroso

Adoptar un estilo de vida con apoyo de la tecnología implica entrar a un mundo abierto donde muchos que no son profesionales pueden emitir una opinión, recomendación o planes en salud que no son funcionales o no tienen fundamento científico.

Nosotros, VivaWell, somos una empresa joven, con la experiencia de un equipo de personas calificadas que hemos detectado cuales son las necesidades actuales de los pacientes y utilizado la tecnología para poder procurar y mantener el bienestar de las personas.

Health tech, herramientas indispensables para las personas

Actualmente son herramientas que otorgan un valor alto en salud. La innovación en salud no es una sorpresa, los profesionales de la salud hemos propiciado que actualmente nos encontremos en este punto y busquemos cómo facilitar el acceso a la salud.

La evolución de la salud está pasando de pagar una atención o consulta y pagar servicios unitarios a integrar servicios de bienestar en su totalidad. La aplicación de la tecnología asociada a salud hoy es una realidad.

Lo que hace falta para hacerlo indispensable es concientizar a las personas respecto a la facilidad y accesibilidad inmediata de estos sistemas. Será sin duda una pieza fundamental en la vida de cada persona en un muy corto tiempo.

Texto proporcionado por Ana Martínez de Agencia de Medios Aguila y Sol.

