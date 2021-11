Cuando la encargada de relaciones públicas de Tous me dijo: por primera vez estará el Director de Diseño de Tous en México, ¿quieres una entrevista?, dije que sí.

Esta marca es una consentida de las mexicanas y tener la oportunidad de platicar con la cabeza del área de diseño me pareció interesante… pero además de sí ser interesante, fue una experiencia divertida y Israel me pareció un tipazo.

La cita era presencial, pero por la agenda atareada pudimos lograr que fuera digital y, a pesar de no estar frente a frente, sentí que fue una cálida plática entre dos personas que podrían ser amigos. Él y yo, quiero decir.

Vamos a empezar con alguien conocido por todo mundo: ¿para ti qué significa el osito?

Uy, el osito es el como el corazón de la marca. Nos ha acompañado durante muchísimos años y queremos que nos acompañe por mucho más. Lo cuidamos tiene un lugar especial, además de que nos ayuda a evolucionar y que evoluciona con nosotros. Yo creo que muchas veces un icono (como el Oso) parece muy estático ¡y para nada es un estático con nosotros! El año pasado, con el aniversario 100 de la marca, hubo una explosión de ositos: muchas interpretaciones y creaciones del osito.

En la actual colección, ¿cuáles son piezas favoritas y por qué?

Se llama Magic Nature, se llama y es muy bonita no solo a nivel de piezas, sino a lo que hay detrás de su creación. Este ha sido un año tremendo para nivel mundial. Desde el 2020 hemos vivimos momentos que no habíamos vivido nadie. En Tous vimos que estábamos todos igual, el mundo completo, y queríamos acompañar de alguna forma y poner un punto de luz. Nosotros trabajamos en equipo y todos coincidíamos que necesitábamos certezas de que íbamos a salir. La colección gira en pequeños talismanes y elementos que te dé seguridad, trabajamos en energía de las gemas, en chakras para equilibrar y tener la fuerza para salir adelante.

Nos unimos a la macro tendencia del comfy, de total confort que empezó en 2020, con texturas para acompañar de manera amable y cariñosa.

En lo personal me encanta la colección de oro de Hav son tres anillos en ondas que se suman estupendamente, y vas generando anillos diferentes cada vez.

¿Cuáles son los retos al momento de preparar una colección?

Cada vez hay más porque cada vez la exigencia es mayor, no solo en nivel creativo sino de escuchar lo que está pasando en el mundo, a nivel cultural pero también en lo sostenibilidad y no puedes ignorarlo como marca, para ser cada vez mejores y más exigentes. Por ejemplo trabajamos con oro reciclado, incluso en las colecciones de accesorios utilizamos nylon reciclado o algodones orgánicos, y estamos conscientes de reducir el consumo del agua, el uso pesticidas, etcétera. Cada vez somos más conscientes y responsables.

¿En qué te inspiras para crear?

En muchas cosas porque soy una persona muy curiosa, pero en especial en las mujeres que me rodean. Esto es clave. Esta empresa está dirigida por muchas mujeres, algo bastante excepcional. Nuestra presidenta y Directora creativa, por ejemplo, son mujeres con personalidades muy distintas. Pero también a nivel familiar y personal. Esto junto con lo que te decía: escuchar con qué está pasando en el mundo a nivel socio cultural. Es imposible estar aislado y estar abierto es la clave, escuchar con los ojos muy abiertos. Entonces es una combinación en una coctelera de:

Las mujeres

Lo que está pasando

Inquietudes personales que sientes, aunque no puedes justificarte pero lo sientes. De repente tu intuición te lleva hacia un lado y no hacia otro.

¿Cuáles son los aprendizajes más valiosos que has vivido creando para Tous?

Pues verás, ya llevo 7 años y medio. Empecé como responsable de accesorios hace y año y medio me ofrecieron llevar también las joyas y, para que te hagas una idea, hace solo tres meses soy el director de diseño, o sea que yo he pasado desde una posición en la que llevaba solo una partecita a otra que llevaba una partecita un poco más grande y ahora a tener una supervisión mucho más importante, con lo cual tengo una visión muy completa de lo que es la marca. Y para mí la clave está en el trabajo en equipo, un nivel muy alto de exigencia -contigo mismo pero también con todos los demás- sin perder la sonrisa y la amabilidad, que es la característica de la empresa, que la diferencia de las demás por las que ha pasado. Aquí hay algo muy genuino y muy amable, que me parece muy a resaltar, sin perder la exigencia, que está la clave, porque a veces parece que en la amabilidad hay debilidad y en lo absoluto.

¿Hacia dónde va la tendencia en accesorios?

Va más rápido que la joya. El accesorio ha evolucionado un montón a nivel estilo, a nivel practicidad, a nivel uso, a la gente cada vez le gusta más y es algo fantástico. Si tengo que hablarte un poco de formatos: todo lo que es pequeñito que puedas ir acoplando y construyendo es lo que más está destacando y sorprendiendo. Formatos que no tenían espacio antes, ahora ya no tanto porque ya lo haces todo con el celular , no necesitas más, así que necesitas que quepa el celular, las llaves, que te veas guapa y que no pese, básicamente. La practicidad junto con la estética.

Como marca es impresciendible que sea reconocible.

Estoy disfrutando México como no te la puedes creer, estoy haciendo una inmersión fantástica a nivel cultural, entendiendo las diferencias y el valor que tiene toda la artesanía que estamos viendo, pero la artesanía/innovación, porque estoy viendo una innovación que me está dejando encantado. Teneis un respeto por la tradición que creo que es el ADN de México. Estoy encantado, es pura inspiración, no descarto que una próxima colección tenga muchos matices de México.