Las redes sociales son -para bien y para mal- parte importante en nuestra rutina diaria. Las redes son maravillosas porque nos permiten estar conectados con lo que ocurre en cada rincón del planeta y conocer sobre otras personas. Sí, todo ello suena bien, pero también existe la parte negativa y es que el contenido que consumes no siempre puede ser beneficioso para ti.

La “excelencia” de las redes

Instagram, YouTube y TikTok son el foco de contenido idealizado por excelencia. Todas hemos visto esos videos de vidas idealizadas, sobre personas que despiertan y tienen una rutina perfecta. A muchas esto las motiva a seguir sus sueños para llegar a esa vida idealizada pero, ¿realmente es así?

Esto es justo lo que es: un ideal y una fracción. Sólo ves una fracción de lo que sucede en la vida de estas personas, pero no puedes asegurar que esto siempre es así, que todas las mañanas despiertan con esa energía porque está bien no hacerlo y romantizar lo contrario, no es saludable.

Está bien seguir cuentas de esta clase, pero creer que se puede crear una “vida de redes” puede resultar en un sentimiento negativo y rechazo hacia nosotros mismos. Está bien estar mal, sentirse mal, tener días en los que no quieres hacer nada. Todo eso está bien porque el descanso es algo primordial.

La motivación es la punta del iceberg

No puedes conseguir lo que deseas sólo con motivación, ya que esta decae muy rápido; la mejor manera es tomar acción y crear un sistema de hábitos que sí funcionen. Enfoca tu energía y fuerza de voluntad en las tareas más importantes y mantén las rutinarias más mecánicas por medio de la creación de hábitos.

¿Cómo combatir contra el contenido que consumes?

El primer paso para llegar a la versión realista de esta clase de vida es crear metas acordes con tus posibilidades e ir aumentándolas a medida que estas aumenten. Puedes hacer todo pero no todo a la vez.

Finalmente, si consideras que algunas redes son demasiado falsas o sabes que pueden afectarte de alguna manera negativa, elimínalas sin ninguna clase de remordimiento. Tu salud mental es más importante. Tómate un día por cada red social, deja de seguir y de buscar contenido que te hace sentir mal. Concéntrate en tu vida, en lo que quieres para ella y no en las demás.