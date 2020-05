Cuéntanos sobre tu personaje

Interpreto dos personajes: Margarita y Ana en El Nombre de la Rosa.

Digamos que fue, y sigue siendo -porque realmente no hemos terminado todavía- muy complicado interpretar ambos personajes. Pero la hija es sin duda el personaje con que mejor me puedo indentificar. Por muchas razones, más que todo porque Magarita de Trento es un personaje histórico. Ella realmente existió. Era la compañera de Dulcino, quien era este gran hereje, este predicador revolucionario, quien fundó una secta de ‘‘Cristianismo Comunista’’ a comienzos del año 1300.

Margarita de Trento su compañera era un mujer hermosa de cuna noble que renunció a todo: un futuro, más o menos establecido, porque era muy probable que se convirtiera en monja, ya que estaba destinada a vivir en el enclaustro en un convento, para unirse a la causa de Dulcino.

Siempre hemos hecho esta comparación cuando hablamos de ella: Margarita está más cerca de los cielos, mientras que Ana, su hija, es más terrenal. Eso es porque Margarita tiene ideales muy arraigados. Ideales en los que cree firmemente y que nunca invalida. Ni siquiera cuando enfrenta la muerte en la hoguera abdica o renuncia a sus ideales.

Entonces, es un personaje con tanta fuerza meditativa. Algo que no puedo explicar… Es una fuerza espiritual. Nunca he interpretado a alguien como ella. Mientras que el personaje de Ana, como dije, es muy terrenal. Margarita es celestial y Ana es terrenal. Y ella se encuentra completamente sola. Bueno, ella ya era una niña sin padres, porque Dulcino y Margarita son sus padres. De cualquier manera, Ana se venga, pero es un animal del bosque. Ella es terrenal. Ella es salvaje, ella es mucho más humana.

¿Cómo te preparaste?

Entiendo perfectamente su deseo de venganza. Giacomo y yo tratamos de explorar este sentimiento y yo me siento mucho más este personaje. Siempre he sido una persona muy calmada y balanceada pero creo que últimamente es más una especie de fachada. Estoy redescubriendo, cómo… estoy descubriendo que poseo la fuerza para soportar el sufrimiento. No pensé tenerla antes. Pero la vida me obligo a enfrentar ciertas situaciones, muy recientemente, que me cambiaron un poco.

Así que por primera vez, estoy usando algo que es realmente mío frente a la cámara. Nunca había pasado antes. Siempre he sido una actriz muy metódica, quien alimenta los personajes con su energía interna, por supuesto, pero antes siempre interpretaba el dolor o los sentimientos que sentían los personajes, que surgían de ellos. Mientras que, Ana recibió un tratamiento especial que vino de mí. Un enfoque ligeramente nuevo.

¿Y qué tal es trabajar en esta producción?

Lo especial de El Nombre de la Rosa, además del elenco internacional, lo cual fue nuevo para mí, es definitivamente el equipo. Porque vi un nivel de profesionalismo que nunca antes había visto y es realmente en todos los departamentos. Desde maquillaje y vestuario, a diseño de set… todos trabajando en el set. Respiré una atmósfera diferente a la que había estado acostumbrada. Por un lado, por supuesto el elenco internacional. Por otro lado tener que actuar en inglés y hablar en inglés con el equipo, lo cual fue una nueva experiencia, porque soy italiana. Pero al final los actores son actores, así que eso no hizo una gran diferencia pero el nivel de profesionalismo es extremadamente alto.

¿Y qué tal la filmación?

Como actriz, tengo que decir que solo he tenido experiencias maravillosas en el set, pero lo más gracioso, que realmente me hizo reír por muchos días, después de que pasó, fue una escena donde Ana lucha contra dos soldados. Básicamente Ana, o sea yo subo una colina y, en un momento, me doy cuenta de que hay soldados detrás de mí. Ellos me ven y quieren matarme. Me las arreglo para matar a uno con el arco y luego lucho contra el otro con la espada. Con el gancho de una hoz.

Nos divertimos mucho porque un chico del equipo de maquillaje puso algo en nuestras caras para simular el sudor, pero picaba mucho. Hicimos toda esa escena el doble y yo con los ojos cerrados. Fue muy divertido, porque pude verlo venir hacia mí con los ojos entrecerrados. ¡Fue graciosísimo! Nos reímos durante muchos días después de esa escena. Pero esa fue asombrosa. Trabajamos durante meses para prepararla, porque estaba coreografiada, requirió mucha preparación y los dobles me ayudaron mucho. Pero ese día fue muy divertido. Era como ser un niña otra vez. No sé, como jugar a policías y ladrones o indios y vaqueros. Fue una experiencia maravillosa, podría hacerlo todos los días. Pero entonces, probablemente, si lo haces todos los días, ya no te gustará más. Pero eso realmente se quedó conmigo. Fue maravilloso.

¡Ya llega la serie a México!

El Nombre de la Rosa se estrena hoy por el servicio de transmisión premium STARZPLAY está disponible localmente en México en T0otalplay, izzi, Amazon, en dispositivos de transmisión Roku, y con la aplicación STARZPLAY recientemente lanzada para iOs y Android, así como en la aplicación Apple TV en toda América Latina.