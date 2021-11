Inspirado en las estrellas de Hollywood, Alessandro Michelle, el director creativo de Gucci, presentó su última colección Primavera-Verano 2022 bajo el nombre “Gucci Love Parade”. La colección se mostró en un mega desfile que ocupó una calle enterita en Los Ángeles.

Luego de varios desfiles virtuales, la cita fue en el emblemático Hollywood Boulevard de Los Ángeles para celebrar al mismo tiempo los 100 años de la marca italiana. Asistieron muchísimas celebridades como Dakota Johnson, Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow, Billie Eilish, Olivia Wilde, Diane Keaton Vanessa y Natalia Bryant.

Las modelos lucieron diseños extravagantes, divertidos, con muchas texturas, tejidos y estampados que están hechos para brillar como toda una estrella en el Paseo de la Fama.

En “Gucci Love Parade” reinan los diseños con plumas, lentejuelas, satén, tul y encaje mezclados con las vibras setenteras, reformulando la estética de grandes íconos del cine, como la Cleopatra que interpretó Elizabeth Taylor.

Y tal y como Alessandro Michelle afirma, se ha inspirado en los recuerdos de las historias que le contaba su madre sobre Hollywood, quien trabajó en su juventud como asistente en una productora cinematográfica.

Se podría reducir el mensaje de esta colección como un homenaje al cine de Hollywood clásico, el de la época dorada, además a la historia de la firma y a la madre de Alessandro.

Imposible elegir un diseño favorito de esta colección. Derrochan glamour, creatividad y por supuesto, muchísimo estilo.

Qué manera de celebrar los 100 años de Gucci, Alessandro Michele se aventó un super desfile, una calle completa en Los Ángeles con con looks de Gucci en #GucciLoveParade y además cerrando con All is Full of LOVE de Björk de fondo. Una maravilla. pic.twitter.com/EFdKI3jxei

— ✨𝕷𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊 🌒🌕🌘 (@BastillaJenner) November 3, 2021