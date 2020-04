Mantenernos en calma durante una crisis inédita como esta no es tarea fácil… no todas tenemos acceso a psicoterapias o redes de apoyo, por ello consultamos a una experta en bienestar y energía positiva para que te ayudes tú misma con tan solo usar tu mente y tu cuerpo. De todo ello nos habló Bonnie Baker, directora de Satteva, empresa especializada en meditación y bienestar, responsable del Wellness Weekend México y creadora de los más premiados Spas de México.

No es concurso de productividad…

La cuarentena es eso… estamos sobreviviendo. Estar en casa no es competencia para ver quién aprende o hace más cosas nuevas; no te obligues a estudiar, aprender algo o arreglar tu casa. Hay temperamentos que necesitan actividad y se pueden buscar recursos que los activen y mantengan ocupados, pero no todos somos iguales. No te dejes presionar por nadie.

¿Cómo hago introspección?

La pausa es obligatoria porque la puso la naturaleza, y por lo tanto, nuestra respuesta es intuitiva y emocional: estamos diseñados para hacer “bio retroalimentación”, actuar desde el interior y generar energía natural porque todo lo que hacemos es una relación entre cuerpo y mente: ‘Mi cuerpo funciona y me manda mensajes’, escuchar qué te dice.

Mi cuerpo dice: “tengo miedo”

Pregúntate: ¿por qué siento miedo? No conocemos lo que viene, estamos percibiendo al mundo de una manera dualista (es bueno o malo, blanco o negro), ‘si no lo conozco no lo controlo y me da miedo’. Cotidianamente generamos estrés, pero este no debe ser crónico y prolongado porque baja la resistencia del cuerpo y la inmunidad corporal y mental. Acepta tu miedo, escúchalo, reconócelo y suéltalo. No puedes hacer nada ante la situación.

¿Cómo suelto el miedo?

Las técnicas antiguas son aplicables en el tiempo moderno: concéntrate en el aquí y el ahora. ‘Si siento miedo observo la naturaleza, miro a mi hijo sonreír, acaricio a mi gato, escucho música alegre’. Esto genera un estado de control en el cuerpo porque lo que veas y hagas sí es TÚ decisión. Al hacerlo, el sistema parasimpático se regenera y se relaja; es ciencia.

No puedo controlar a mi mente

Estamos muy dispuestas a pasar la tortura de entrenar los cuerpos con pesas y dolor, pero no a entrenar nuestras mentes: es difícil controlar impulsos en estos momentos, pero debes entrenar: soltar los pensamientos negativos es una tarea de disciplina diaria. Respira, acepta, deja pasar la emoción y vive el presente. Cada vez que lo hagas es como si aumentaras peso a tu rutina en el gimnasio.

¿Debo llamar a mis seres queridos?

Las amistades son fundamentales para tener conexión y hacerte sentir bien, generar amor nutre el alma; pero si hay gente que no te eleva los ánimos o te contagia su miedo, entonces no la llames. Necesitas fortalecer tu red de apoyo y no de miedo. Si estás hablando con alguien y empieza a asustarse, ten la responsabilidad de darle apoyo, cambiar su ánimo y no fomentar más estrés.

¿Limpio mi casa?

Límpiala cotidianamente, como siempre: haz tu cama, lava tus trastes, limpia los pisos, lava tu ropa y riega tus plantas. Esa rutina no debe cambiar nunca. Pero más que arreglar una barda o cambiar los muebles ocúpate de la higiene interior: lo que piensas, lo que escuchas y lo que dices. El alma es intangible y se alimenta de la energía que produces. Vivimos en un cuerpo con alma, llámalo ‘químicos del cerebro’ si quieres, estos se liberan con tus emociones…y pensamientos.

¿Me ayuda hacer ejercicio?

Es normal que sientas apatía… pero no es necesario seguir una clase extenuante por internet, basta con hacer movimiento y un baile es suficiente; la alegría y el movimiento son vitales para la salud dinámica y la regeneración constante de células y liberación endorfinas. En especial la danza produce dopamina, norepinefrina y serotonina, que dan equilibrio espiritual. Los ejercicios de e resistencia y yoga causan una conexión entre el cuerpo y el cerebro. Usa lo que tienes en casa y determina un horario y un espacio a solas.

No sé meditar…

No necesitas saberlo. Centrarse en el presente al enfocarse en el instante es una técnica de meditación con un tremendo poder curativo. Cuando enfocamos nuestros pensamientos en lo que tenemos a la mano (el cielo, un árbol) estamos capacitados para curarnos. También puedes contactar con la naturaleza Recuéstate en el piso de tu azotea o jardín y contempla el cielo; o bien ponte bajo la ventana de tu departamento y mira un árbol o una maceta de tu casa. Escucha el sonido de los pájaros y las hojas con el viento. Todo eso te conecta con la energía curativa del planeta.

¿Cómo respiro para calmar la ansiedad?

Una de las técnicas de respiración más eficientes se conoce como 4-7-8 y reduce el estrés además de ayudarte a relajar antes de dormir: inhala por cuatro segundos, retén el aire durante siete y exhala por ocho segundos. Repite. Hazlo hasta 10 veces y verás el cambio. Se llama “respiración alegre”.

