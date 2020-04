Hemos visto cómo los españoles y neoyorquinos han lidiado con el estrés de estar encerrados durante mucho tiempo: hacen conciertos en balcones, corren maratones en sus terrazas y ligan vía drones.

En México mucha gente vive en espacios más amplias (excepto en la Ciudad de México)… pero eso no nos exenta de sentirnos ansiosos por el confinamiento.

Por eso, aquí les dejo una idea maravillosa que me llegó vía Whatsapp (la red social líder en cadenas… de todo tipo). Es un movimiento llamado Action for happiness y trata de crearnos metas diarias para enfocarnos en eso y olvidarnos -en la medida de lo posible- de lo que está pasando en el mundo.

Así, realizaron un calendario de la felicidad diaria, que me permito compartir con ustedes porque creo que nos ayudará a muchos.

¡Vive sin estrés el mes completo!

Como verás, ¡es posible enfocarnos en pequeños retos diarios! La cosa es que tengamos la voluntad y disciplina para hacerlo.

Eso sí, esto no quiere decir que no vayamos a sentir miedo o ansiedad en algún momento, no, pero dejémoslo pasar «como nube en el cielo».

¡Paso a paso, lo podemos lograr!

Sigue leyendo:

Ejercítate bailando… ¡en casa!