Si hay algo que no puede faltar en tu hogar y que en algunos casos, le prestamos poca atención es un botiquín de primeros auxilios, o al menos un lugar para colocar medicinas y demás. Si no cuentas con algún lugar en específico y eres de las que deja los medicamentos en cualquier lugar, ya no tendrás que preocuparte. Hoy te enseñaré a crear tu propio botiquín DIY con lo que tengas en casa y del tamaño que desees. El mío es un poco más pequeño ya que será como un botiquín secundario para colocar en la habitación.

¿Qué necesitarás?

Una caja con tapa, puede ser una de zapatos o de lo que sea. En mi caso utilicé la caja donde vienen las mascarillas para reutilizarla y porque tenía el tamaño perfecto. Tampoco es necesario la tapa, puedes dejarla sin ella.

Papel de cocina o de baño.

Pegamento

Agua.

Pincel.

Pinturas.

Vaso o envase para mezclar.

¿Cómo proceder?

Toma un envase y coloca en partes iguales agua y pegamento para hacer un engrudo y remueve. Si tienes papel de cocina deberás recortarlo, bien sea con tijeras o con las manos. Para el papel de baño solo corta los cuadrados.

Envuelve completamente la caja con este engrudo de pegamento con agua y hojas de papel, coloca todas las capas que desees para que esté más resistente y, si es el caso, hasta que sólo se vea lo blanco del papel. Déjalo secar, preferiblemente de un día para el otro y al siguiente estará listo.

Si lo deseas puedes hacer separaciones internas con un trozo de cartón del tamaño justo. Puedes pegarlo con silicona, cinta adhesiva, washi tapes y lo que se te ocurra; yo utilicé la misma técnica con papel y pegamento de esta manera:

Pegué la pestaña a la caja y procedí a colocar más engrudo para reforzar y nuevamente lo dejé secar.

Decoración

Ya que mi caja tiene tapa, decidí colocar una cruz roja en ella, pero puedes hacerlo a los lados si no cuentas con la tapa. La dejé con el blanco del papel porque el acabado está interesante y le abrí un agujero por detrás para colgarlo en la pared.

¡De esta manera ha quedado el botiquín DIY!