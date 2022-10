Tu imagen personal es un reflejo de quien eres, es el mejor espejo de lo que llevas dentro. Por un lado se ha dicho mucho sobre esto pero por el otro, también nos han enseñado que no se debe de juzgar un libro por su portada. La verdad es que la portada sí puede comentarnos mucho sobre lo que conoceremos al pasar las páginas y veamos el porqué.

1 Es un espejo

Lo que ya se comentó antes, y no solo tu ropa sino todo tú muestra quién eres en tu interior. Desde tu cabello y accesorios, hasta la elección de los colores en el outfit. Este es el idioma de tus creencias, tus vivencias y todo aquello que anida en tu interior.

2 Tu imagen afecta tus emociones

Puede que hoy te sientas increíble pero si el súper outfit que tenías planeado para la ocasión no se encuentra disponible, tu día se viene abajo. De seguro te has sentido así alguna vez. Por otro lado, las formas y colores también dice mucho acerca de lo que sientes. Una imagen ajustada y una holgada no te darán las mismas vibes.

3 Tus emociones afectan a tu imagen

De la misma forma que no lucir como deseas te sienta mal, la manera en la que luces habla de cómo te sientes ese día e incluso esa semana. Si sales de tu zona de confort o haces toda clase de locas combinaciones puede que tengas mucha energía y ganas de comerte el mundo. Si por el contrario vistes de todos apagados y tu imagen en sí es poco arreglada significa que no te sientes muy de ánimos para nada.

4 Las 3 dimensiones de la imagen

La imagen no es sólo tu ropa o tu cabello, tiene tres dimensiones. La interna, que es tu dialogo interno e influye en el exterior; el lenguaje no verbal, que es todo lo que dices con tu cuerpo que no podrías decir de otra manera; y, finalmente, lo estético, es lo único que eliges y sin embargo, complementa las otras 2.

5 Es el psicólogo más barato

Con un vistazo de tu imagen puedes conocer si existe algún pesar en tu interior. Sólo debes aprender a leer las pequeñas señales que te dejas y reconocer cuando necesitas ayuda o cambiar algo dentro de tu vida.

Tu imagen personal es importante desde el principio hasta el final. Llévate bien con ella y aprende a sanar.