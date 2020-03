Por Vanessa Cruz, Fundadora de Renovatio Consultores**

Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Piensa en el día que más te ha gustado… ¿cómo te ves?… ¿Lo tienes? Ahora piensa por qué, ¿fue por cómo te peinaste o cómo te maquillaste? ¿El color que elegiste para tu outfit?

Ahora acuérdate cómo te sentías ese día. Revive el momento. ¿Sonreíste? Seguramente sí y es que cuando te ves bien, te sientes bien. Eso es automático.

En cuanto te arreglas y te ves en un espejo, te sientes más feliz, más poderosa, con mejor ánimo y eso te ayuda, a quererte más, a aumentar tu autoestima y a volver a brillar… Esa sensación la puedes tener todos los días de tu vida. ¿Te gustaría? Pues es más sencillo de lo que te imaginas…

La autoestima, el empoderamiento, el amor por ti misma y cómo te ves… van de la mano. Son un paquete TODO EN UNO.

Cuando valoras algo, ¿qué tanto lo cuidas? … Muchísimo. Lo limpias, lo guardas bien, lo tratas con cariño… Entonces contigo, deberías de hacer lo mismo porque valorarte es sinónimo de cuidarte.

Sí, a veces puede ser difícil, sobre todo cuando atraviesas una época complicada, cuando tu autoestima no está bien, cuando sientes que perdiste el rumbo. Esas veces probablemente no tengas ganas de nada, tu ánimo no está como para arreglarte, ni para vestirte bonito.

Pero te proponemos algo:

Ese día que sientas que tu autoestima no esté al 100%, solo agrega color en tus labios, o delinéate los ojos o vístete con una blusa que resalte tu cintura o con algo que acentúe tu parte favorita del cuerpo… Después te verás en un espejo y así de fácil con esa pequeña acción, te aseguramos que te levantará un poquito más el ánimo porque te sentirás más segura… Hazlo y si ya te gustó esa pequeña acción, pues entonces hazte una producción más completa, porque si ya empezaste, terminar será mucho más sencillo.

Verte bien, te ayudará a sentirte bien.

¿Tú que le estás diciendo al mundo? ¿Qué eres fuerte o que estás triste, que eres incapaz? Tu imagen es el reflejo de tu autoestima. Entonces si tu imagen está proyectando esa seguridad, ese empoderamiento, esa fuerza, y si tú realmente te la crees, te darás cuenta de lo poderosa que puedes llegar a ser, de lograr tus objetivos y proponerte nuevos retos, personales y profesionales.

Las personas que se sienten bien tienen más empuje en sus vidas y conocen sus fortalezas y sus debilidades.

No es necesario invertir millones de pesos en maquillaje y prendas, solo necesitar saber esas cualidades físicas que tienes, que te hacen hermosa.

Verte bien te hará brillar otra vez, recuperar de nuevo la confianza y saber que puedes ser la mejor versión de ti misma.

¿Qué esperas para cuidarte? El amor de nuestra vida, somos nosotras mismas.

::::::::::::::::::::::::::::

**Renovatio Consultores realiza eventos de Imagen Pública para generar cambios en las personas, para empoderarlas… y este mes de marzo que se conmemora a la MUJER, se estarán realizando eventos gratuitos con el objetivo de compartir el poder de la imagen con todas las mujeres, principalmente a aquellas que no tienen el poder adquisitivo para pagar un evento donde se les hable de autoestima, belleza y hasta se les compartan rutinas de belleza para cuidar su piel y su imagen.

Juntas somos más fuertes, y en Renovatio queremos unirnos para poner un granito de arena en esta lucha de empoderamiento de las mujeres. En redes sociales puedes estar pendiente de todos estos eventos:

Facebook: https://www.facebook.com/Renovatio-Consultores-543796956004253/

Instagram: https://www.instagram.com/renovatioconsultoresmx/?hl=es-la