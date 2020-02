¿Alguna vez has sentido que al reírte o cuando toses se te salen algunas gotas de orina? ¿Sientes deseos urgentes de orinar que no puedes controlar? O bien, ¿cada vez que vas al baño sientes que no orinas por completo? Hoy hablaremos sobre esto…

Esto podría indicar que tu cuerpo tiene problemas urológicos como vejiga hiperactiva, mejor conocida como incontinencia urinaria. Esta patología puede estar asociado a hiperplasia prostática benigna en el caso de los hombres.

Factores de riesgo

Algunos factores de riesgo para desarrollar hiperplasia prostática benigna pueden ser la obesidad abdominal que incrementa hasta en un 10% la posibilidad de desarrollar el crecimiento de la próstata, así como una dieta alta en grasas o infecciones recurrentes del tracto urinario.

También pueden desarrollarse desórdenes neurológicos o daño en el cerebro, cambios hormonales, debilitamiento del músculo pélvico o espasmos e infección en el tracto urinario.

Los síntomas más comunes en ambos padecimientos son la necesidad inminente de orinar, escape repentino de orina, orinar varias veces en las noches, incremento de idas al baño o sensación de vaciamiento incompleto.

A medida que envejecemos, tanto nosotras como los hombres, estamos en riesgo de desarrollar algunos de estos padecimientos urológicos, cambiando totalmente nuestro estilo y ritmo de vida, afectando nuestro autoestima (muchas veces, no queda de otra que usar pañales y esto afecta mucho a nivel emocional).

“Es importante que los mexicanos sepan que, aunque padezcan alguno de estos problemas urológicos, pueden seguir realizando sus actividades diarias con las debidas indicaciones de un experto que les brindará el tratamiento que mejor se adapte a los pacientes y a sus necesidades; así como orientación a todas las dudas que puedan llegar a surgir como el uso de medicamentos, ejercicios o bien, si serán necesarios materiales de higiene extras”, comentó Dr. Giovanny Montoya, Director Médico Astellas Farma Colombia.

Es importante la evaluación médica y con la autorización del experto, llevar a cabo el tratamiento adecuado para la patología.

Información sugerida por: Sociedad Mexicana de Urología