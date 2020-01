Por más que nos guste la moda invernal a algunas personas, no es lo mismo ser residente en los Alpes Suizos que vivir en Cuernavaca durante el invierno. Nos encantan los looks que vemos en los paisajes nevados canadienses con todo y esquies, pero la realidad es que durante el invierno mexicano, en el Nevado de Toluca, si bien, cae aguanieve un par de días y nuestro muñeco se derrite con el flash de la foto.

Seamos realistas, eso no sucede aquí

¡Pero sentir frío es frío! y si por nuestras venas tropicales una temperatura mínima de 6o (celsius) nos hace poner doble chamarra y el gorro de la Patagonia: ¡hazlo! Este artículo es para que no cargues de más ni gastes en esos abrigos siberianos que, por más friolenta que seas, terminarás por arrancarte al elevarse un grado más. Es un engorro jugar al quita pon o cargarlos todo el día, acepta que no son looks adecuados para nuestro invierno mexicano si de pronto alcanzamos una máxima de 20o o más grados. ¡Resérvalos para tu viaje a la nieve!

Frío moderado o cambiante

Un abrigo no pesado sobre una chamarra denim es justo a lo que me refiero, si sube un grado o dos, sin problema te lo quitas y dejas puesta la otra, si subiera más la temperatura en nuestro invierno mexicano (como suele suceder en febrero loco) te quedas en tu blusita de manga larga y si no, pues ya tienes tres opciones en una.

Siendo honestas hay días, sobre todo al principio de nuestro invierno mexicano «cuando comienza a enfriar», donde un suéter afelpadito y jeans nos aportan la calidez necesaria. ¡Ni siquiera es tiempo de botas todavía y no se te caerán los dedos del pie!

Un suéter tobillero y ligero, de un material adaptable al cambio de tiempo como el algodón va perfecto para esos días de marzo, donde ya queremos usar la mini de flores pero de repente aún sopla un vientecillo gelidón.

Nunca subestimes el poder de combinar una camisa de franela con un chaleco polar: un duo dinámico perfecto para nuestro invierno mexicano. Conservan el calor sin asarte cuando subimos a 17o y cubre lo importante para no agriparte.

Si buscas algo más elegantito, donde obviamente también valen la falda o los vestidos, –porque nuestro invierno mexicano lo permite– mallas y tacones extemporáneos: una chamarra de cuero (de preferencia amiga animalista, faux), es tu aliada por versátil y ligera, pero caliente.

Cuando arrecia el fío para un alma tropical

La opción son estas chaquetas de pelo faux en diferentes colores. El vino, el pino y el royal son lo más. También es una prenda versátil que en el invierno mexicano abriga una noche glam y también sale a las calles con un toque fashion.

Las tres capas: abrigo midi, chaleco de pelo y suéter grueso son básicas para esos días, principalmente de enero, donde la curva empieza en 4o alcanza unos 18o y desciende a 6o de nueva cuenta. Aquí sí ya, las botas tipo Uggs son indispensables.

El abrigo acolchado con heat tech* es la prenda reina para el clímax del invierno mexicano. Esta tecnología moderna nacida en Japón* significa, en mis palabras: «te caliento lo más, pero con materiales ligeros, soy acolchado, pero no cargas sobre tus hombros el pesado edredón de la cama todo el día».

