Encontrar lugares desconocidos siempre me ha motivado a viajar, descubrir nuevos paisajes naturales, construcciones y decoración, productos locales, gente interesante y magia en cada sitio que piso, me llena los ojos, amplía mi mente y me agranda el corazón. Recién fui invitada a descubrir el Pueblo Mágico de Jala, Nayarit… ¡y vaya que es mágico!, te cuento de su magia por descubrir.

Jala de origen náhuatl (Xala), significa Lugar donde abunda la xal, arena negra (volcánica).

Hotel Nukari Quinta Boutique

Para comenzar te recomiendo hospedarte en el Hotel Quinta Boutique Nukari, una quinta antigua (1778) que ha sido reestructurada, pero que conserva esa fachada y muebles antiguos que te hacen confluir en muchas épocas al unísono entre un ambiente de confort y gusto exquisito. La fuente central en su patio principal es relajante y qué decir de la maravillosa vista 360 en su Terraza Bar Restaurante… ¡ahí todo es Instagrameable, viajeros milenialls y de todas las generaciones que buscan placeres sensoriales!

“Diseñado para los amantes del turismo wellness, que deseen desconectarse y disfrutar de la naturaleza, el encanto de un pueblo mágico y la espiritualidad del lugar. Aquí, te encontrarás con un destino íntimo, que a la vez tiene muchas actividades, toda una experiencia llena de historia, arquitectura y gastronomía.” HOTELNUKARI.COM

Comida deliciosa con platillos y bebidas de autor y productos locales, pesca del día, alimentos frescos e ingredientes regionales como las Jamaicas negra, roja y blanca, el mini cacahuate, el elote más grande el mundo y el nanche a toda hora… De eso les contaremos más en la edición impresa de KENA Cocina.

Y háganse un favor a sí mismas: vayan al SPA Nukari. De uno de sus tantos masajes (El detox) les acabo de escribir una nota.)

Allende #22, Col. Centro Jala, Nayarit. C.P.63890. Reserva o pide más info. en 32 4276 1667 32 4276 1668 y dales follow en @nukariquintaboutique

Patio central

SPA Nukari

Baños blancos con tina

Salón de juegos

*Fachada del Nukari

Terraza bar restaurante

Preciosas vistas 360o

EL Volcán Ceboruco

Un ancestral Gigante Negro, el volcán activo; su nombre de origen nahuatl, significa “El que bufa con ira”. ya sea que vayas a sus faldas a hacer un picnic e incluso cocer los huevos en sus recovecos calientes, o que subas hasta el cráter o vayas al mirador… si tienes acceso a un dron es el momento de darle el uso en este majestuoso lugar regalado por la naturaleza… te sentirás la chica de humo de un vídeo.

Lugar para picnic

En las fumarolas

Vista cenital con dron

“El que bufa con ira”

Vista desde el mirador

El Rincón del Campesino y el huerto La Tirita

La familia Flores de Coapan tiene un restaurante llamado El Rincón del Campesino con productos completamente de su granja y su huerto, La Tirita. Desayunarás a lado de las montañas alimentos recién hechos, tortillas, salsas y quesos artesanales con un delicioso tasajo, frijoles de olla, unas gorditas de requesón que te vas a querer llevar para siempre que acompañarás con atole y café de olla. Además te darán una bolsita para que te lleves frutos maduros que cortes de sus árboles.

No te pierdas esta experiencia que te acerca al origen de los alimentos adentrándote en un bello paisaje natural. Por cierto, el Señor Flores obtuvo el segundo lugar en el concurso del Elote Más Grande del Mundo de este año con… ¡42 cm! ¡Bondadosas tierras!

Salsas y quesos frescos

El desayuno del Rincón del Campesino

Tasajo… mmm!

¡Calabaza enorme!

Recolectando en La Tirita

Piña naciente

Gorditas de requesón

Hermosa vista

Naye Flores

En la Parte 2 te cuento de otros maravillosos lugares por conocer cuando vayas a Jala, Nayarit; como su Viñedo Meseta del Cielo, el primer viñedo nayarita y de sus vinos calidad de exportación. También de la Cascada “El Salto” y una ruta del sabor por sus productos más protuberantes como las mazorcas y milpas más grandes del mundo, que dieron paso a un concurso internacional… y más magia por descubrir en este Pueblo Mágico mexicano y sus alrededores.

