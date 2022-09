La sexualidad femenina sigue siendo un tema tabú. Por ello entrevistamos a la sexóloga Carolina Roldán, Sexcoach embajadora de DKT y Condones para aportar un poco de luz en esta área. En esta ocasión hablaremos sobre los juguetes sexuales, sus mitos, verdades y otros datos interesantes que debes conocer.

¿Es cierto lo que dicen acerca del –coloquialmente llamado– síndrome de la vagina muerta?

Esto se refiere a que el uso excesivo de los juguetes sexuales elimina por un tiempo la sensibilidad de la zona íntima.

No existe algo como el síndrome de la vagina muerta. Lo único medianamente cierto en esto es que al masturbarte o tener relaciones de la misma forma, adecúas tu cuerpo a ello. Cuando esto sucede, llegar al orgasmo de una forma distinta es muy difícil. Lo mejor es realizar esta práctica siempre de maneras diferentes, experimentar y alternar entre las diversas sensaciones que te generen el placer.

¿Cuál o cuáles son los juguetes recomendados para comenzar?

El, por así decir, primer juguete de la mayoría son las balas vibradoras. Son las primeras que se buscan por el tamaño y por lo económico que son. Luego de esta, es más fácil experimentar con juguetes más llamativos. Por su tamaño estas no son de penetración, sino para estimular de manera externa al igual que los succionadores de clítoris. Estos últimos son más económicos y accesibles, casi tanto como una bala. Ambos son la mejor opción para comenzar.

¿Cuáles son los materiales más buscados para estos juguetes?

Silicona grado médico. Es el material del cual está hecho el implante de mama o glúteos. Antes había de gel o plástico, pero eran porosos y con mayor facilidad le entraban bacterias, por lo que no eran seguros.

¿Existen juguetes sexuales para hombres?

Los juguetes no tienen género. Existen algunos juguetes pensados para introducir el pene y estimularlo. Esto no quiere decir que los vibradores u otros juguetes que acostumbran ser “para mujeres” no puedan ser utilizados por ellos. Acá la creatividad es la máxima fortaleza, ya que incluso el succionador de clítoris es ideal para estimular el glande, generando mucho placer.

Siguiendo con el tema de la creatividad, la bala vibradora puede utilizarse para estimular el pecho de cualquiera. No hay que limitarse a las sensaciones de un solo lugar, error básico dentro de un encuentro sexual.

¿Qué les dirías a aquellas mujeres que tienen miedo de utilizar estos juguetes con sus parejas, al ser un tema tabú dentro de la sociedad?

Si bien es cierto que las personas tienen la libertad de escoger cómo llevan sus relaciones sexuales, parte del empoderamiento sexual femenino consiste en saber lo que se quiere. El poder decir “de esta forma alcanzo mis orgasmos” y comunicárselo a la pareja es importante. Si en la práctica a solas funcionan los juguetes, lo mejor es intentar llevarlo al acto sexual para un mayor placer.

¿Cuáles son las medidas de salud a tomar para los juguetes sexuales?

Utilizar preservativos en los juguetes que se utilizan para penetrar. Aunque se limpien y no sean porosos puede haber reinfecciones si una persona tiene hongos. Los lubricantes base acuosa no dañan los juguetes. Los aceites no se usan, no se recomiendan ni con juguetes ni dentro del ano o vagina.

¿Qué beneficios trae el uso de estos juguetes a los encuentros sexuales?

Los humanos no somos máquinas. La lengua y los dedos se cansan y una manera de pausar sin realmente hacerlo es utilizar los juguetes. Puede aumentar las sensaciones, sensibilidad y facilitar los orgasmos en pareja.

Sumar juguetes es sumar herramientas a sus experiencias sexuales.

¿Los juguetes sexuales son para quienes no deseen tener una pareja?

Esto es un mito y proviene desde tiempo atrás. Anteriormente a los juguetes sexuales se les conocía con el nombre de consoladores y de allí proviene dicha creencia. Es completamente válido y normal que una persona desee satisfacerse por su cuenta de vez en cuando. Quien posee juguetes sexuales puede perfectamente tener pareja estable como no tenerla.

Beneficios de los juguetes para el portador

El dueño del juguete no tiene que pasar por el proceso de seducir o consentir, ni siquiera hablar. Esto es un punto a favor, ya que muchas veces queremos simplemente satisfacer nuestro deseo sexual.

Datos extras sobre los juguetes

Los juguetes pueden ser muy buenos para terapia sexológica y del suelo pélvico. Algunas personas no tienen fortaleza y por ende puede generarse la incontinencia urinaria. Además que con ello, los orgasmos se facilitan, gracias a su intensidad y patrones. Esto genera mayor interacción e intensidad de los orgasmos.