No se sabe mucho al respecto, pero ya tenemos un primer vistazo de la colaboración de Katy Perry con la marca de ropa About You, ¿qué te parece?

¿Qué sabemos de la colección de Katy Perry?

Que es grande, al parecer contará con 81 prendas.

Se lanzará el 2 de noviembre.

Que es muuuy sexy, miren:

Que puedes suscribirte para que te avisen cuando ya esté disponible la colección de Katy Perry.

Aquí.

Que van muy bien con sus colecciones de zapatos para convertirte en toda una Fa-shoe-nista.

Que About you es un sitio de moda en donde más de 2000 marcas y 65 colecciones hechas con celebridades y que hacen envíos a más de 100 países.

Eso es todo lo que sabemos, ¡pero estaremos atentas para ver qué más trae Katy! Ella siempre se ha mostrado como una mujer libre para experimentar la moda, se nota cómoda con cosas diversas pero sin duda, esta colección la vemos muy ella a sus casi 40 años.