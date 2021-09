Si aún dudas en atreverte y hacerte un cambio de look, Kourtney Kardashian podría ser tu inspiración al tomar la decisión contundente de cortarse el cabello y lucir uno de los cortes que han estado en tendencia este año: “corte bob”. ¡Más que decisión, es actitud!

El corte bob, ha sido una de las opciones más dominantes e imponentes en las pasarelas durante este 2021. ¿Cómo no serlo si es un corte fresco y práctico? Y es que nosotras buscamos precisamente eso, la practicidad y la comodidad ante todo y este corte, nos cae como anillo al dedo.

Analey Acosta, estilista profesional explica que el corte bob puede ser usado por todas y así lo dejó ver la de Kourtney Kardashian.

Probablemente muchos de sus seguidores estén en descontentos con este cambio de look de la famosa, pero seamos realistas; cuando una mujer decide hacer un cambio de esta magnitud el físico cambia para mejor, sin contar cómo favorece esto en su autoestima y seguridad.

La integrante de Keeping Up With The Kardashians comparte en su cuenta de Instagram unas fotos para presumir su corte de cabello. El estilo, la seguridad y sensualidad de esta mujer sigue siendo la misma, pero con corte bob. ¿Tu apostarías a este cambio como lo hizo Kourtney Kardashian?

Kourtney Kardashian, antes del corte bob

Kourtney Kardashian, después del corte bob